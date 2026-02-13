Пилотът на Тойота Оливер Солберг поведе след първия ден на Рали Швеция

Оливер Солберг с Тойота поведе в класирането на Рали Швеция, което е втори кръг от общо 14 от световния шампионат. Представителят на домакините спечели пролога в Умеа.

Солберг бе изненадващ победител и в първото рали за сезона - в Монте Карло преди три седмици. Сега той поведе и на единственото състезание през година, което ще се проведе на сняг.

Солберг води засега пред съотборниците си от Тойота - уелсеца Елфин Еванс, японеца Такамото Кацута и финландеца Сами Паяри, като след тях са тримата пилоти на Хюндай - Тиери Нювил (Белгия), Адриен Фурмо (Франция) и Есапека Лапи (Финландия).

В програмата на Рали Швеция днес са седем специални отсечки с обща дължина 124,88 км.