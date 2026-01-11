Матияс Екстрьом спечели седмия етап на Рали Дакар

Матияс Екстрьом донесе победа на Форд в седмия етап при автомобилите в Рали Дакар, след като драматичен развой в заключителните километри лиши Хенк Латеган от сигурен успех. Пилотът на Тойота загуби повече от 10 минути в самия край на етапа и финишира едва 13-и.

Южноафриканецът водеше през по-голямата част от 459-километровата дистанция между Рияд и Уади ад-Дауасир и достигна последната контролна точка с аванс от 1:46 минути пред Екстрьом. Малко преди финала обаче технически проблеми съсипаха шансовете му, като той пристигна с повреден автомобил и пасив от 8:35 минути спрямо победителя.

Екстрьом се възползва максимално от ситуацията и записа етапен успех, изпреварвайки с 4:27 минути Жоао Ферейра (Тойота). Латеган не само изпусна възможността да стане първият двукратен победител в етап от тазгодишното издание, но и загуби лидерството в генералното класиране. След като бе виртуално начело на контролата на 375-ия километър, той се смъкна до четвъртата позиция в общото подреждане.

Късният срив на Латеган отвори пътя към подиума за Мич Гътри (Форд), който се нареди трети.

В мотоциклетния клас седмият етап бе спечелен от Лусиано Бенявидес (Ред Бул КТМ), който изпревари с 4:47 минути съотборника си Едгар Канет и с още десет минути Адриен ван Беверен (Хонда). Аржентинецът се изкачи до третото място в генералното класиране, на едва 15 секунди зад Рики Брабек (Хонда) и Даниел Сандърс (КТМ). Лидерът в общото подреждане завърши четвърти в днешния етап.