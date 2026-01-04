Тодор Христов: Теодор Кабакчиев има шанс да стане следващият българин на рали Дакар

Теодор Кабакчиев има реален шанс да стане следващият българин, който ще се състезава на Дакар. Това каза Тодор Христов - единственият българин с четири участия в тази надпревара, две от които като пилот.

Световният шампион по суперендуро при младежите Кабакчиев беше спрян само от травма през 2025 година, която му попречи за още един силен сезон. Христов подчерта, че той е изключително мотивиран и талантлив и при наличен бюджет може да представи България достойно на световната сцена.

„Теодор, заедно с Мартин Чой и Никола Цолов, са нашите най-силни надежди в моторните спортове“, допълни Христов пред БНР.

Тазгодишното рали Дакар се очертава като едно от най-интересните и непредвидими издания. Броят на мотоциклетите е драстично намален - само 118, което никога не се е случвало. Причините са тежките етапи и фактът, че много от най-добрите пилоти се пренасочват към UTV, четириколесни машини или автомобили.

„Класът на моторите стана буквално зверски“, отбеляза Христов.

При автомобилите интересът остава огромен - 207 участника, както и 97 екипажа в категорията Rally Classic с исторически автомобили, които набира все повече популярност заради атмосферата и лекотата на състезанието.

Организаторите продължават и курса към „зелените“ технологии чрез категорията Mission 1000 за електрически и алтернативни превозни средства, макар че тази година участниците са малко - само 7 електрически мотоциклета и един камион.

Сред съществените промени е отпадането на 48-часовия маратонски етап, който миналата година доведе до отпадане на много лидери, както и въвеждането на междинни сервизни зони в някои отсечки, където състезателите могат да сменят гума или да извършат кратък ремонт.

Въпреки това предизвикателството остава огромно - около 5000 километра специални етапи от общо 8000.

„Свързващите етапи често са по-тежки от самите специални. След 300-400 км в пустинята те чакат още 200-300 км до бивака. Това е убийствено“, обясни Христов, който добре познава изпитанието.

Голямата битка при автомобилите отново ще бъде между заводските отбори на Dacia, Ford и Toyota.

„Силите са много изравнени, технологиите напреднаха страшно много и за първи път ми е трудно да дам прогноза“, призна Христов.

Въпреки това фаворити остават Насер Ал-Атия, Себастиан Льоб, Карлос Сайнц и други утвърдени пилоти.