Марко Бедзеки спечели финалното състезание за сезона в Moto GP

Марко Бедзеки води от самото начало до финала и спечели състезанието за Голямата награда на Валенсия в 22-ия и последен кръг от шампионата по мотоциклетизъм в клас Мото GP. 27-годишният италианец за първи път осигури втора поредна победа за отбора на Априля.

Миналата седмица Бедзеки спечели убедително Гран при на Португалия, а сега повтори силното си представяне и във Валенсия, празнувайки успеха си на колене пред любимия си мотоциклет.

Раул Фернандес от Тракхаус стана подгласник на Бедзеки, за да осигури на Априля първо и второ място, докато Фабио ди Джанантонио от ВР46 Рейсинг успя да се добере до третата позиция, изпреварвайки Педро Акоста от KTM в самия край на надпреварата, за да гарантира, че мотоциклет на Дукати отново ще завърши на подиума.

Пистата "Рикардо Тормо" беше домакин на състезание от Мото GP за първи път от 2023 година насам, след като финалът на миналия сезон беше преместен поради катастрофалните наводнения в региона, които отнеха живота на повече от 200 души.

Посредственият сезон на състезателя на Дукати Франческо Баная приключи още в първата обиколка след само четири завоя, когато той претърпя катастрофа.

Шампионът в "кралския клас" за 2025 година Марк Маркес, който има седем титли в клас Мото GP, от тима на Дукати не участва в последните състезания през сезона заради контузия. Алекс Маркес завърши на втора позиция в генералното класиране, а трети се нареди Марко Бедзеки.