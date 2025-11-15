Алекс Маркес триумфира в спринта преди Гран при на Валенсия

Алекс Маркес от отбора на Грезини Рейсинг спечели спринтовото състезание преди Гран при на Валенсия в Световния шампионат по мотоциклетизъм в клас Мото GP. Испанецът контролираше надпреварата от първата до последната обиколка, завършвайки 13-обиколния спринт на първо място.

Педро Акоста с КТМ завърши втори, изоставайки с повече от секунда, след като не успя да се доближи до лидера в последните обиколки. Фабио ди Джанантонио от ВР46 Рейсинг зае третата позиция, на 2.637 секунди зад Маркес, а Раул Фернандес изпревари Марко Бедзеки и завърши четвърти.

Марко Бедзеки от Априля записа нов рекорд на пистата "Рикардо Тормо", с най-бърза обиколка в историята на трасето – 1:28.089 минути, което му осигури втора поредна стартова позиция от първа линия след впечатляващо представяне в квалификацията.

Лидерът в шампионата за 2025 година, Марк Маркес от Дукати, който има седем титли в клас Мото GP, не участва в последните състезания от сезона поради контузия.