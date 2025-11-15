БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Маркес триумфира в спринта преди Гран при на Валенсия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Педро Акоста с КТМ завърши втори, изоставайки с повече от секунда, след като не успя да се доближи до лидера в последните обиколки.

Алекс Маркес
Снимка: БТА

Алекс Маркес от отбора на Грезини Рейсинг спечели спринтовото състезание преди Гран при на Валенсия в Световния шампионат по мотоциклетизъм в клас Мото GP. Испанецът контролираше надпреварата от първата до последната обиколка, завършвайки 13-обиколния спринт на първо място.

Педро Акоста с КТМ завърши втори, изоставайки с повече от секунда, след като не успя да се доближи до лидера в последните обиколки. Фабио ди Джанантонио от ВР46 Рейсинг зае третата позиция, на 2.637 секунди зад Маркес, а Раул Фернандес изпревари Марко Бедзеки и завърши четвърти.

Марко Бедзеки от Априля записа нов рекорд на пистата "Рикардо Тормо", с най-бърза обиколка в историята на трасето – 1:28.089 минути, което му осигури втора поредна стартова позиция от първа линия след впечатляващо представяне в квалификацията.

Лидерът в шампионата за 2025 година, Марк Маркес от Дукати, който има седем титли в клас Мото GP, не участва в последните състезания от сезона поради контузия.

#MotoGP

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
2
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
3
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
4
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
5
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
6
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
5
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
6
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното

Още от: Моторни спортове

Насер Ал-Атия: Целта ми е да спечеля Рали Дакар отново
Насер Ал-Атия: Целта ми е да спечеля Рали Дакар отново
Марко Бедзеки спечели Гран при на Португалия в MotoGP Марко Бедзеки спечели Гран при на Португалия в MotoGP
Чете се за: 01:20 мин.
Триумф за френския пилот Себастиен Ожие в Рали Япония Триумф за френския пилот Себастиен Ожие в Рали Япония
Чете се за: 01:47 мин.
Алекс Маркес триумфира в драматично спринтовото състезание в Портимао Алекс Маркес триумфира в драматично спринтовото състезание в Портимао
Чете се за: 01:20 мин.
По настояване на АПИ: Отмениха Рали "Пампорово" По настояване на АПИ: Отмениха Рали "Пампорово"
Чете се за: 02:15 мин.
Тежко пострадалият пилот в Moto 3 вече е буден и комуникира Тежко пострадалият пилот в Moto 3 вече е буден и комуникира
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани "Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"? Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ