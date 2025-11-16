Писта "Дракон" край село Калояново бе домакин на втория кръг от националния пистов шампионат.

При купа "Лада", победител стана Цветелин Велков, а на второ и трето място се класираха Владимир Ганев и Кирил Петров.

В серия "Спорт" най-добро време даде Александър Антов, следван от Юлиян Серафимов и Виктор Нестеров.

При серия "Тунинг" при оспорвана конкуренция надмощие взе Димитър Кондев, а негови подгласници станаха Динко Монев и Венцислав Ридарски.

В най-мощния клас "Макси" миналогодишният шампион Константин Маршавелов се класира първи. На стълбичката до него застанаха Филип Игов и доайенът на моторния спорт в България Стоян Апостолов.

Последният кръг от шампионата е на 29 и 30 ноември на писта "Дракон".

Кадри от състезанието и награждаването ще откриете във видеото.