Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите отоплителни уреди

Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
До момента са подадени над 2200 заявления, но приемът на документи продължава, докато се запълни квотата от 4000 домакинства

Пловдивчани, които се отопляват на твърдо гориво, имат 12 месеца, за да подменят старите печки и камини. През 2027 година в сила ще влезе забрана за тяхното използване. А за да им излезе безплатно, могат да се включат в програмата, финансирана с европейски средства, по която се заменят замърсяващите отоплителни инсталации с по-екологични такива.

За първи път тази зима семейство Тодорови ще се отоплява с климатици. Подменили ги с евросредства през пролетта.

Стоянка Тодорова: "Като си включим климатика, няма тази хамалогия, тези пепеляци, както е било преди - топличко, уютно."

Тодор Тодоров: "Въздухът е много важен. Ние сме в индустриалната зона, има предприятия, които също ползват комини, така че за нас е много добре, че така стана."

До момента са подадени над 2200 заявления, но приемът на документи продължава, докато се запълни квотата от 4000 домакинства. Най-слаб е интересът към програмата в районите "Източен" и "Северен". Там хората масово се отопляват на дърва и въглища и освен това много от тях нямат документи за собственост на имота. За да кандидатстват по програмата обаче, такъв документ е необходим.

Иван Стоянов – зам.-кмет на Пловдив: "Изискванията по програмата са много строги и ние ги спазваме изцяло. Посещение, оглед, снимка, присъствие на стар отоплителен уред, който трябва да се подмени. На незаконни постройки няма как да сложим климатик и да махнем стария уред."

Според новата програма за подобряване качеството на въздуха могат да се финансират и фотоволтаични инсталации.

Василка Чопкова, директор дирекция „Екология“, Община Пловдив: "Към момента в 7 заявления са изявили желание. Приемат се документи в Община Пловдив, има разкрит офис в централна поща, на сайта на общината има контакти за връзка."

Андреас фон Буш, началник на отдел „България, Унгария, Словения“, генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, ЕК: "Започнахме това сътрудничество с Община Пловдив през предходния програмен период и защото то беше много успешно, решихме да го продължим и в следващия от 2021 до 2027 година с нови над 14 млн. евро."

За да няма превишаване на фините прахови частици, и този отоплителен сезон в Пловдив вече са набелязани краткосрочни мерки, сред които - денонощни екипи, които да следят за нарушители, екологичен обществен транспорт и по-дълга „зелена вълна“

#отоплителни уреди #пловдивчани #подмяна

