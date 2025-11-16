Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите отоплителни уреди

Пловдивчани, които се отопляват на твърдо гориво, имат 12 месеца, за да подменят старите печки и камини. През 2027 година в сила ще влезе забрана за тяхното използване. А за да им излезе безплатно, могат да се включат в програмата, финансирана с европейски средства, по която се заменят замърсяващите отоплителни инсталации с по-екологични такива.

За първи път тази зима семейство Тодорови ще се отоплява с климатици. Подменили ги с евросредства през пролетта.

Стоянка Тодорова: "Като си включим климатика, няма тази хамалогия, тези пепеляци, както е било преди - топличко, уютно." Тодор Тодоров: "Въздухът е много важен. Ние сме в индустриалната зона, има предприятия, които също ползват комини, така че за нас е много добре, че така стана."

До момента са подадени над 2200 заявления, но приемът на документи продължава, докато се запълни квотата от 4000 домакинства. Най-слаб е интересът към програмата в районите "Източен" и "Северен". Там хората масово се отопляват на дърва и въглища и освен това много от тях нямат документи за собственост на имота. За да кандидатстват по програмата обаче, такъв документ е необходим.

Иван Стоянов – зам.-кмет на Пловдив: "Изискванията по програмата са много строги и ние ги спазваме изцяло. Посещение, оглед, снимка, присъствие на стар отоплителен уред, който трябва да се подмени. На незаконни постройки няма как да сложим климатик и да махнем стария уред."

Според новата програма за подобряване качеството на въздуха могат да се финансират и фотоволтаични инсталации.

Василка Чопкова, директор дирекция „Екология“, Община Пловдив: "Към момента в 7 заявления са изявили желание. Приемат се документи в Община Пловдив, има разкрит офис в централна поща, на сайта на общината има контакти за връзка." Андреас фон Буш, началник на отдел „България, Унгария, Словения“, генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, ЕК: "Започнахме това сътрудничество с Община Пловдив през предходния програмен период и защото то беше много успешно, решихме да го продължим и в следващия от 2021 до 2027 година с нови над 14 млн. евро."

За да няма превишаване на фините прахови частици, и този отоплителен сезон в Пловдив вече са набелязани краткосрочни мерки, сред които - денонощни екипи, които да следят за нарушители, екологичен обществен транспорт и по-дълга „зелена вълна“