ИЗВЕСТИЯ

МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
61-ва Стрямска механизирана бригада почете паметта на загиналите войни в операцията "Иракска свобода"

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 02:00 мин.
Регионални
стрямска механизирана бригада почете паметта загиналите войни операцията иракска свобода
Днес се навършват 22 години от атентата в база „Индия” в Кербала, Ирак. С ритуал-панихида военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада отдадоха почит пред паметта на загиналите български военнослужещи в борбата със световния тероризъм.

България загуби 13 свидни бойци в операцията „Иракска свобода” - майор Георги Качорин, старши лейтенант Николай Саръев, офицерските кандидати Иван Инджов, Антон Петров, Свилен Киров, Димитър Димитров, Владимир Пашов, Гърди Гърдев, Преслав Стоянов, Валентин Донев, Марин Милев, Цветан Камов и Паун Георгиев.

Пред „Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм” в Карлово се проведе ритуал-панихида, на който присъстваха командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, заместник-командирът на 61-ва механизирана бригада полковник Димо Гюдженов, кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, кметът на Община Сопот Станислав Стоенчев, Негово Високоблагоговейнство Отец Марко Тодоров – Архиерейски наместник на Карловската духовна околия, представители на местната и държавна власт, на военно-патриотични съюзи и организации, близки, приятели и колеги на загиналите военнослужещи.

В памет на бойците беше отслужена заупокойна молитва от Негово Високоблагоговейнство отец Марко Тодоров.

В знак на преклонение бяха поднесени венци и цветя от министъра на отбраната, началника на отбраната, командира на Сухопътните войски, командира на 61 механизирана бригада, кмета на Община Карлово, представители на местната власт, колеги, приятели и близки на загиналите.

