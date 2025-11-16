Принцът на дюните Насер Ал-Атия: Да спечеля пет пъти рали Дакар е впечатляващо постижение

Спортната кариера на Насер Ал-Атия е впечатляваща. Той е победител не в един, а в два и то много различаващи се един от друг спортове. Петкратен победител е в емблематичното рали Дакар, четирикратен световен рали рейд шампион и в същото време олимпийски медалист в ловната стрелба в дисциплината скийт. За много спортисти е мечта да участват поне веднъж на олимпийски игри, а Ал-Атия е шесткратен участник на най-големия спортен форум и то с няколко финала.

"Много съм щастлив, че съм постигнал тези неща. Има доста спортове, които обичам – рали, стрелба, конна езда. За мен беше нещо голямо да спечеля бронзов медал на Олимпийските игри в дисциплината скийт в ловната стрелба, също така да спечеля пет пъти рали Дакар. Това наистина е впечатляващо постижение", сподели Насер Ал-Атия.

"Баща ми ми каза, че мога да бъда силен в рали спорта, но ако искам да съм олимпийски медалист, да наблегна на стрелбата. Това е спорт, където съм спечелил много медали. А в един период, за да се състезавам успешно там, се оттеглих от автомобилният спорт за 10 години, защото исках да бъда олимпийски медалист. Спечелих олимпийски медал, участвах на шест олимпийски игри, а в един момент отново се върнах към рали спорта. Баща ми ме подтикна към това през 2003-а. Това беше невероятно и аз все още продължавам да държа тези два спорта на много високо ниво", каза още той.

На Игрите в Лондон през 2012 г. Насер Ал-Атия постига голямата си мечта като печели бронзов медал в дисциплината скийт в ловната стрелба. След равенство в резултата катарецът се преборва в престрелката за бронза с руснака Валери Шомин. След шесто място на Игрите в Сидни 2000 и в Атина 2004, той се качва на олимпийския подиум за първи път.

"Това ми беше мечта, тъй като много пъти до тогава бях опитвал да спечеля медал от олимпийски игри. Бях четвърти, бях шести, бях близо до подиума, борих се. И изведнъж спечелих бронзовия медал. Това беше фантастично и все още е в паметта и мислите ми", разказа Насер Ал-Атия.

Ал-Атия е пет пъти победител в рали Дакар.

"Хората ме наричат принца на дюните или краля на дюните. Така е, защото имам много победи на рали състезания, които са в пустини, на дюни. Всъщност се чувствам добре на всякакви настилки. Много съм щастлив, че успях да спечеля Дакар в Саудитска Арабия, защото това беше мечта, да има Дакар в нашия регион на света", обясни той.

Запитан коя е любимата му победа на Дакар, пилотът отговори:

"Любимата ми е първата, в Аржентина през 2011-а, но след като ралито се премести в Саудитска Аравия, в нашия регион, и го спечелих два пъти. Това беше невероятно, защото виждах хората там колко бяха щастливи."

Насер Ал-Атия си пожела за рождения си ден да спечели отново рали Дакар. За щести път!

Вижте материала на Цветелина Абрашева във видеото!