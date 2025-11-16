БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тодор Янчев: Крайно време е младежкият национален отбор да се класира на голям форум

Спорт
Селекционерът на младежкия национален отбор отличи единството и задружността, с които тимът разполага.

тодор янчев крайно време младежкият национален отбор класира голям форум
Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев вярва във възможностите на своите възпитаници и смята, че те заслужават да представят България на голям форум.

Тимът заема 4-ото място в класирането на група В за европейските квалификации. За младите "лъвове" предстои гостуване на 3-ия в подреждането Шотландия на стадион "Фир Парк" в Мадъруел.

"Момчетата са амбицирани да продължават. Отборът трябва да мисли за победата. Всеки друг резултат не е добре. Те са максималисти. В Чехия изоставахме в резултата, но отборът ни беше непримирим до последната минута. Искам да виждам тази нагласа и това лице. Усещам, че можем да се преборим за второто място в групата. Демонстрираме много добра игра. Победата над Чехия ни носи страшна увереност. Имаме добри играчи и чудесно поколение. Крайно време е да се класираме на голям форум", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Специалистът отличи единството и задружността в състава.

"Няма играчи, които да не играят в своите отбори. Това ме прави щастлив. Отборът е съставен от много силни индивидуалности. Независимо от стартовата единадесеторка, всички се обединяват и си помагат. Отборът е лидерът в нашия отбор. Надявам се треньорите на играчите да гласуват доверие на тези момчета. С Александър Димитров сме в добри отношения. Приоритет е първия отбор. Работим заедно и гледаме в една посока", допълни Янчев.

Според него представителният отбор на страната е показал добра игра, въпреки поражението от Турция с 0:2.

"Хареса ми лицето на отбора. Съжалявам, че и през първото полувреме не играха по-уверено и с повече самочувствие. Те могат да играят добър футбол. Бяха равностойни второто полувреме и имаха доста ситуации", добави наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

