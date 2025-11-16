БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с монументални инсталации в Гиза

Диана Симеонова
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Мащабните инсталации са от дърво, желязо, алуминий, керамика и естествен камък

Десет съвременни творци показват монументални инсталации на фона на пирамидите в Гиза.

Петото издание на изложбата "Завинаги е сега" изследва влиянието на пирамидите и Древен Египет върху изкуството, културата и философията, както и темата за безсмъртието.

Мащабните инсталации от дърво, желязо, алуминий, керамика и естествен камък взаимодействат с естествената среда около тях и предлагат нов поглед към пирамидите в Гиза.

Изложбата продължава до 6 декември.

