Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с монументални инсталации в Гиза

Десет съвременни творци показват монументални инсталации на фона на пирамидите в Гиза.



Петото издание на изложбата "Завинаги е сега" изследва влиянието на пирамидите и Древен Египет върху изкуството, културата и философията, както и темата за безсмъртието.

Мащабните инсталации от дърво, желязо, алуминий, керамика и естествен камък взаимодействат с естествената среда около тях и предлагат нов поглед към пирамидите в Гиза.

Изложбата продължава до 6 декември.