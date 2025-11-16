Костадин Калоянов в предаването "Аз съм"

Костадин Калоянов е на 13 години и е част от националния ни отбор по голф.

Той е поредният герой в поредицата "Аз съм".

"Тренирам голф от 10 години. Тренирам голф, защото дядо ми и баща ми ме запалиха, а и също живеехме до голф игрище и беше доста лесно. На първата ми тренировка бях на 5 години. Започнах да играя, хареса ми и започнах да ходя по турнири. На първото ми състезание станах трети и от този турнир започнах по-сериозно да се занивам с голф", разказа Костадин, който първоначално е състезател по ски алпийски дисциплини.

"Всяка година има турнири, в които не съм играл добре, но има и турнири, в които съм играл доста добре. Ходим на лагери, на турнири. В първия ми турнир за годината се справих доста добре, завърших на второ място. Беше доста голям и силен турнир и бях доста доволен. Средно от около 20 турнира на година, 5 или 6 от тях са в чужбина, а другите от тях са в България", сподели той.

"Психиката е 50% от играта, това е доста е важно. Това е нещо, което на повечето играчи им пречи да покажат колко са добри. Моят идол е Тайгър Уудс", разкри Костадин.

"Целта ми е първо да вляза в един от най-добрите университети. От там според мен ще станат неща. Целта ми е да стана професионалист, да играя в PGA Tour. Целта ми е да стана добър и да спечеля някакво важни турнира", каза още младият спортист.

Вижте предаването във видеото!