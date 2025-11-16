"Клаудия" удари Португалия: Три жертви на бурята, десетки са ранени

Трима души загинаха, а десетки бяха ранени при преминаването на бурята "Клаудия" през Португалия.



Торнадо е ударило град в южната част на страната и е унищожило каравани в къмпинг.

Загинала е 85-годишна жена, 28 души от близък хотел са в болница с тежки наранявания.

Спасителните екипи са намерили и телата на възрастна двойка в наводнената им къща.

Бурята причини наводнения и във Великобритания.

Пожарната и спасителната служба на Южен Уелс съобщи, че провежда спасителни операции и евакуации.