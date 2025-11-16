Феерия от светлини: Грейна коледната пътека на Кралската ботаническа градина в Лондон

Кралската ботаническа градина Кю Гардънс в Лондон отвори своята ежегодна коледна светлинна пътека.



Повече от един милион LED светлини осветяват маршрута, който включва пътека с нов дизайн и временен мост с гледка към осветените лилии в езерото.

Светлинното шоу съчетава изкуството и опазването на околната среда.

От парка казват, че целта им е да поддържат нисък разход на електроенергия и затова осветлението се захранва от биогориво.

Въпреки дъжда първите посетители разгледаха обновената пътека. Коледното шоу продължава до 4 януари 2026 година.