Феерия от светлини: Грейна коледната пътека на Кралската ботаническа градина в Лондон

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Повече от един милион LED светлини осветяват маршрута, светлинното шоу съчетава изкуството и опазването на околната среда

Феерия от светлини: Грейна коледната пътека на Кралската ботаническа градина в Лондон
Кралската ботаническа градина Кю Гардънс в Лондон отвори своята ежегодна коледна светлинна пътека.

Повече от един милион LED светлини осветяват маршрута, който включва пътека с нов дизайн и временен мост с гледка към осветените лилии в езерото.

Светлинното шоу съчетава изкуството и опазването на околната среда.

От парка казват, че целта им е да поддържат нисък разход на електроенергия и затова осветлението се захранва от биогориво.

Въпреки дъжда първите посетители разгледаха обновената пътека. Коледното шоу продължава до 4 януари 2026 година.

#Лондон #Коледа #Ботаническа градина

