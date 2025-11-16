БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"

від БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
У нас
Трасето ще заобикаля града и се очаква да облекчи значително трафика в Кресна, където през лятото се образуват тежки задръствания

В края на месеца започва строителството на обходния път на Кресна, който е част от магистрала "Струма". Регионалното министерство вече е издало разрешението за строеж.

Трасето ще заобикаля града и се очаква да облекчи значително трафика в Кресна, където през лятото се образуват тежки задръствания.

Иванка Георгиева има малка сергия с плодове и зеленчуци край пътя в Кресна. Приема с радост новината за изграждане на обходния път.

Иванка Георгиева: "Приветстваме тази идея, защото тук не може да се пресича. Изобщо не можеш да минеш отсреща, а лятото е кола до кола".

Разказва, че заради километричните задръствания хората в града не могат да живеят спокойно, а бизнесът също не печели особено, защото пътуващите са изнервени и по-рядко спират да пазаруват.

Иванка Георгиева: Когато е по-слаб трафикът, повече спират. Когато е по-силен трафик не спират, защото не могат да се включат в движението.

Новият обходен път ще изведе транзитния трафик от Кресна и това ще облекчи движението в града, но чак след две години, когато се очаква да приключи строителството на пет и половина километровия участък.

"Пак е нещо. От 40 години живеем тук, все се говори, че ще изместят движението, а то се увеличава.

"Защо не докарат китайците да кажат за колко часа да го направят и това е. А те ще го правят 2 години. Напълно излишно е. За две години трябваше да направят поне едната страна".

Но магистрала "Струма" все още е с не съвсем ясен хоризонт за завършване.

Според приетата от Министерски съвет пътна карта за завършване на магистралата през Кресненското дефиле крайният срок за построяването ѝ е 2031 година, като двете платна трябва да са изнесени извън пролома.

Техническите проекти за лявото платно на магистралата – от Кулата към София, се очаква да бъдат завършени до края на годината. В процес на съгласуване са плановете за парцелите, които ще бъдат отчуждени.

Строителството на лявото платно на магистралата посока от Кулата към София ще започне след като терените бъдат обезпечени и се издаде разрешение за строеж.

Прогнозният срок за тези действия е краят на следващата 2026 година. След това строителството на платната в посока София ще продължи още около 3 години и половина според срока в сключените договори.

За трасето от София към Кулата тепърва ще се изготвя идеен проект.

