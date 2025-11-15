БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турция победи България след спорна дузпа и автогол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
Турция – България
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Турция победи България с 2:0 в световните квалификации, като мачът ще се запомни със спорната дузпа в началото и неприятния автогол в края. В 18-ата минута бе отсъдена дузпа за игра с ръка на Християн Петров, ситуация, която предизвика много спорове. Капитанът на Турция реализира и даде преднина на домакините. България имаше шанс да се върне в мача, когато Георги Русев стреля от почти 40 метра и удари гредата. В 83-ата минута след центриране защитникът Атанас Чернев засече топката в собствената си врата и резултатът стана 2:0.

Това е пета поредна загуба за България в групата и отборът все още няма нито една точка.

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Спорт

България излиза срещу Турция в търсене на първи точки за световните квалификации
България излиза срещу Турция в търсене на първи точки за световните квалификации
Историческа победа за незрящите футболисти на Южен Судан Историческа победа за незрящите футболисти на Южен Судан
Чете се за: 00:35 мин.
Гергана Топалова на четвъртфинал в Орландо Гергана Топалова на четвъртфинал в Орландо
Чете се за: 00:25 мин.
Чехия с минимална победа над Сан Марино, нулеви равенства в останалите европейски контроли Чехия с минимална победа над Сан Марино, нулеви равенства в останалите европейски контроли
Чете се за: 00:20 мин.
Гергана Топалова с категорична победа и място на четвъртфинал в Орландо! Гергана Топалова с категорична победа и място на четвъртфинал в Орландо!
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени спортисти Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени спортисти
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ