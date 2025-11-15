Турция победи България след спорна дузпа и автогол

Турция победи България с 2:0 в световните квалификации, като мачът ще се запомни със спорната дузпа в началото и неприятния автогол в края. В 18-ата минута бе отсъдена дузпа за игра с ръка на Християн Петров, ситуация, която предизвика много спорове. Капитанът на Турция реализира и даде преднина на домакините. България имаше шанс да се върне в мача, когато Георги Русев стреля от почти 40 метра и удари гредата. В 83-ата минута след центриране защитникът Атанас Чернев засече топката в собствената си врата и резултатът стана 2:0.

Това е пета поредна загуба за България в групата и отборът все още няма нито една точка.