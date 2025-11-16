Патриарх Даниил откри неделно училище в дупнишкото село Самораново

Посрещнаха празнично българския патриарх Даниил в дупнишкото село Самораново.



Той отслужи литургия в централния храм "Свети Георги", след което откри неделно училище към другата черква в селото "Свети Иван Рилски".

В неделното училище ще се водят освен църковни беседи и светско образование.

Учебният център е изграден изцяло с дарения.

За първи път в Самораново идва български патриарх и неговото посещение се превърна в голям празник за местните хора.