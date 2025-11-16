БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани

Според него приетата реформа за паркирането е стъпка в правилната посока

васил терзиев срещна президента испанската футболна федерация рафаел лусан
Кметът на София Васил Терзиев заяви, че цените, които са предложили за паркиране в синя и зелена зона в столицата, са оправдани. Коментарът му беше по повод приетата реформа за паркирането. Според него това е стъпка в правилната посока.

През седмицата Столичният общински съвет прие промяна на цените за паркиране в синя и зелена зона.

Така съответно за синя зона от 5 януари ще плащаме по 2 евро, а за зелена 1 евро на час.

Обхватът на зоните също е разширен.

А КЗП се самосериза и ще иска документи от Столичната община и Центъра за градска мобилност по повод двойното увеличение.

"КЗП може да прочете доклада, той е доста обстоен има аргументация защо се налага, защо сега, защото ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвинят еврото, еврото не е виновно, просто над 10 години не са пипани цените, съотнесено към доходите на софиянци от последния път, когато е въведена синя и зелена зона, сега е по-евтино на час паркирането. Ние сме убедени в аргументацията на реформата, на цените, които са предложени. Смятаме, че те са оправдани", заяви кметът на София Васил Терзиев.

