Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че цените, които са предложили за паркиране в синя и зелена зона в столицата, са оправдани. Коментарът му беше по повод приетата реформа за паркирането. Според него това е стъпка в правилната посока.

През седмицата Столичният общински съвет прие промяна на цените за паркиране в синя и зелена зона.

Така съответно за синя зона от 5 януари ще плащаме по 2 евро, а за зелена 1 евро на час.

Обхватът на зоните също е разширен.

А КЗП се самосериза и ще иска документи от Столичната община и Центъра за градска мобилност по повод двойното увеличение.