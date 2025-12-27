Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил

Кюстендил в този час се оглася от звъна на стотици хлопки и чанове. Кукерското шествие с участието на джамалджийските групи от региона се събира на централния площад на града.

Изключително приповдигната и шумна е атмосферата. Близо двеста участници от десетки кюстендилки групи от всички кюстендилки села се включиха, преминавайки по централната градска улица, за да дойдат на централния площад.

Всички кукерски групи правят генерална репетиция за Националния маскараден фестивал "Джамала", който ще се проведе през февруари. Всички кукерски групи ще излязат и в първите часове на Новата година, на първи януари, за да пожелаят на всички здраве, щастие и берекет.

"Първо започнаха децата и покрай тях и ние с татко им се запалихме. Защото е нещо хубаво, нещо което трябва да се запази. По-добре е децата да си знаят българските традиции и да ги спазват." "От Монтана съм и се запалих по кукерството, както се събрах с моя съпруг. Сега вече няколко години цялото семейство се включваме в тази традиция, за да изгоним злите сили за берекет и най-вече да съхраним традициите и да оставим за децата си следа от нашия род."

