България и Бразилия подписаха меморандум за сътрудничество между националните библиотеки

Директорите на двете водещи културни институции – на най-старата държава в Европа, България, и на най-голямата държава в Южна Америка, Бразилия – подписаха в София меморандум за сътрудничество. Директорът на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Калина Иванова посрещна своя колега Марко Лукези, президент на Национална библиотека на Бразилия, с думите:

„Потвърждаваме желанието си да развиваме културния обмен чрез съвместни проекти, пътуващи изложби и, разбира се, чрез обмен на професионален опит между нашите национални библиотеки, защото именно те са призвани да служат на обществото и да съхраняват националната книжовна памет.“

В отговор Марко Лукези продължи темата за паметта:

„С голяма радост днес изграждаме исторически мост между Бразилия и България с най-важния ключ – този на културата. Ключ, създаден да отваря врати, а не да ги затваря, в основополагащото измерение на паметта – или по-точно, на политиките на паметта.“

Двамата директори изразиха благодарност към Н.Пр. Пауло Роберто Кампос Тарисе да Фонтоура, посланик на Бразилия в София, и неговия екип, които вече втора поредна година активно укрепват връзките между двете страни и техните национални библиотеки. 2025 година започна с откриването на 33-тия литературен кът на Бразилия в НБКМ и завърши с представянето на юбилейна марка, издадена в Бразилия, която ознаменува приятелството между нашите народи.

Снимки: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Подписването на меморандума се превърна в двоен празник – както за националните библиотеки, така и за страните ни. Събитието бе последвано от представянето на току-що излязлата в България двуезична стихосбирка на Марко Лукези – член на Бразилската академия на литературата. Книгата „Словосъздания“ „въздейства още преди да бъде прочетена – чрез необичайната пространствена организация на изказа, знаците и пунктуацията“, подчерта преводачът и автор на предговора проф. Румен Стоянов. Изданието е депозирано в НБКМ и всеки читател може да се докосне до своеобразните, лишени от монотонност ритми в поезията на Марко Лукези – име, което тепърва ще бъде откривано от българската публика.

На събитието присъстваха посланикът на Португалия, представители на дипломатическия корпус у нас и на академичните среди – обединени от красноречивото доказателство, че книгите не признават граници, а словото остава най-добрият посланик между народите.