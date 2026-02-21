Стефан Мавродиев получава десетия "Златен кукерикон" за цялостен принос

Наградата „Златен кукерикон“ за цялостен принос в областта на сатирата и хумора, на името на Георги Калоянчев, се присъжда на Стефан Мавродиев, информират от Сатиричния театър „Алеко Константинов“.

Досега сред носителите на този почетен приз са Мая Новоселска (2024), Нина Димитрова (2023), Ицхак Финци (2022), Пламен Марков (2021), Андрей Аврамов (2020), Татяна Лолова (2019) и Славчо Пеев (2018).

На 7 април Сатирата ще връчи за десети път своите награди на колеги – театрални творци от цялата страна, създатели на комедийни и сатирични спектакли. Сатиричният театър не подлежи на номинации и награди, припомнят от трупата.

Номинациите в категория „Млада надежда“ са Даниел Кукушев (за ролята на Филей в „Херкулес vs Авгий“, драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, театър „София“), както и Димитър Стойнов от същата постановка, номиниран за ролята на Тантал. Третата номинация е за Стефани Христова (за режисурата на „Г-н Колперт“, от Давид Гизелман, център за съвременен танц и сцена „Дерида“).

За женска роля са номинирани Весела Бабинова (за ролята на Екатерина Велика във „Велика“ от Тони Макнамара, режисьор Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала”), Гергана Арнаудова (за Суска и Мага в „Муа у тупан“ от Боян Папазов, режисьор Николай Кенаров, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, Варна) и Радина Думанян (за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър-Пловдив).

За мъжка роля са номинирани Владимир Зомбори (за Зоро в мюзикъла „Зоро“, по музиката на Gipsy Kings и Джон Камерън, режисьор Ивайло Ненов, Държавна опера Русе), Спартак Тодоров (за Ралф в постановката „Г-н Колперт“) и Тодор Дърлянов (за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“).

В категория „Режисура“ номинациите са за Антон Угринов (режисьор на „Херкулес vs Авгий“), Венцислав Асенов (режисьор на „Голям мръсник“ от Пиер Шено, Драматично-куклен театър- Враца) и Десислава Шпатова (режисьор на „Рейс“ от Станислав Стратиев, Драматично-куклен театър Пазарджик).

Номинирани са и постановките „Берлин, Берлин“, „Велика“ и „Херкулес vs Авгий“.