Теч в Лувъра повреди 19-вековна картина

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Лувъра
Снимка: БТА
Течът на вода в Лувъра е причинил щета на картина от 19-и век, разположена на тавана на една от залите, съобщи Би Би Си.

Течът е открит в зала 707, също известна като „Дюшател“ в четвъртък през нощта, съобщиха от музея. Тя приютява множество произведения на изкуството от 15-и и 16-и век.

Според музея течът от тръба на отоплителната инсталация е бил спрян малко след полунощ и единствената повредена картина е „Апотеоз на Пусен, Льо Сьоер и Льо Брюн“ на Шарл Мейние.

Проблемът бе открит ден, след като френската полиция задържа деветима души – включително двама от персонала на музея, по подозрение за измамна схема с билети.

От музея допълват, че пожарникарите са се отзовали „незабавно“ и течът е бил спрян 40 минути, след като е започнал.

Реставратор е прегледал картината на Мейние в петък сутринта и е открил „две разкъсвания в една и съща част, причинени от водата, а слоят боя на тавана и арките му са се повдигнали“.

На картината на тавана, подписана от Мейние през 1822 г,. са изобразени френските художници Никола Пусен, Юсташ льо Сьоер и Шарл льо Брюн, отбелязва Би Би Си.

