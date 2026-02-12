Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма

Довечера се открива 76-ото издание на Берлинския филмов фестивал. В селекцията има на 200 заглавия, от тях 22 ще се борят за голямата награда "Златна мечка". Начело на журито е режисьорът Вим Вендерс. Остава ли Берлинале платформа за актуално, политически заредено и прогресивно кино?

Броени часове до началото на "Берлинале". Откриването довечера е с филма "No good men" на родената в Иран афганистанска режисьорка Шахрбану Садат - разказ за живота на телевизионна репортерка в навечерието на завземането на властта от талибаните през 2021 г., което принуждава и самата Садат да напусне страната.

Триша Тътъл, директор на Берлинале: "Очевидно светът преминава през луди времена в момента, с много авторитарни лидери в различни страни по целия свят, което е доста плашещо за много хора... Не бих казала, че това се изразява директно във филмите, но мисля, че се усеща в начина, по който режисьорите подхождат към различните теми." Вим Вендерс, председател на жирито на Берлинале: "Филмите могат да променят света. Не в политически смисъл - нито един филм не е променил наистина идеите на някой политик. Но можем да променим виждането, което хората имат за това как трябва да живеят."

Един от най-очакваните филми в конкурсната програма е "Rosebush Pruning“ - сатира за традиционното патриархално семейство на любимеца на "Берлинале" Карим Айнуз. В актьорския състав са Ел Фанинг, Калъм Търнър, Джейми Бел и Памела Андерсън, които ще бъдат сред акцентите на червения килим в събота.

"Берлинале" обикновено привлича по-малко мащабни продукции в сравнение с Венеция и Кан. Но програмата тази година включва и известни имена като Ръсел Кроу и Итън Хоук в "The Weight", както и германската актриса Сандра Хюлер, получила международно признание за ролите си в "Анатомия на едно падане" и "Зона на интерес" във филма "Rose".