Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма

Диана Симеонова
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Довечера се открива 76-ото издание на Берлинския филмов фестивал. В селекцията има на 200 заглавия, от тях 22 ще се борят за голямата награда "Златна мечка". Начело на журито е режисьорът Вим Вендерс. Остава ли Берлинале платформа за актуално, политически заредено и прогресивно кино?

Броени часове до началото на "Берлинале". Откриването довечера е с филма "No good men" на родената в Иран афганистанска режисьорка Шахрбану Садат - разказ за живота на телевизионна репортерка в навечерието на завземането на властта от талибаните през 2021 г., което принуждава и самата Садат да напусне страната.

Триша Тътъл, директор на Берлинале: "Очевидно светът преминава през луди времена в момента, с много авторитарни лидери в различни страни по целия свят, което е доста плашещо за много хора... Не бих казала, че това се изразява директно във филмите, но мисля, че се усеща в начина, по който режисьорите подхождат към различните теми."

Вим Вендерс, председател на жирито на Берлинале: "Филмите могат да променят света. Не в политически смисъл - нито един филм не е променил наистина идеите на някой политик. Но можем да променим виждането, което хората имат за това как трябва да живеят."

Един от най-очакваните филми в конкурсната програма е "Rosebush Pruning“ - сатира за традиционното патриархално семейство на любимеца на "Берлинале" Карим Айнуз. В актьорския състав са Ел Фанинг, Калъм Търнър, Джейми Бел и Памела Андерсън, които ще бъдат сред акцентите на червения килим в събота.

"Берлинале" обикновено привлича по-малко мащабни продукции в сравнение с Венеция и Кан. Но програмата тази година включва и известни имена като Ръсел Кроу и Итън Хоук в "The Weight", както и германската актриса Сандра Хюлер, получила международно признание за ролите си в "Анатомия на едно падане" и "Зона на интерес" във филма "Rose".

#филма #Берлинале #"Златна мечка" #фестивал

Премиерът Желязков разговаря с Джорджа Мелони за засилване на енергийната сигурност
Премиерът Желязков разговаря с Джорджа Мелони за засилване на енергийната сигурност
Лидерите на страните от ЕС на неформална среща на върха в Белгия Лидерите на страните от ЕС на неформална среща на върха в Белгия
Чете се за: 01:30 мин.
Министрите на отбраната на страните от НАТО обсъждат помощта за Украйна Министрите на отбраната на страните от НАТО обсъждат помощта за Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
В навечерието на 14 февруари: Мелания Тръмп писа валентинки с деца В навечерието на 14 февруари: Мелания Тръмп писа валентинки с деца
Чете се за: 00:35 мин.
Митата на Тръмп: Ключов вот в Конгреса Митата на Тръмп: Ключов вот в Конгреса
Чете се за: 00:45 мин.
Трагедия сроди врачанското село Згориград и италианското Тезеро, каква история се крие? Трагедия сроди врачанското село Згориград и италианското Тезеро, каква история се крие?
Чете се за: 04:15 мин.

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Лидерите на страните от ЕС на неформална среща на върха в Белгия
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
