Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от...
Чете се за: 05:15 мин.
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

Актрисата Мишел Йео ще получи почетна "Златна мечка" на "Берлинале"

Носителката на "Оскар" ще бъде призната за "изключителни постижения" и "трайно въздействие върху международното кино"

актрисата мишел йео получи почетна златна мечка берлинале
Снимка: Архив/БГНЕС
Международният филмов фестивал в Берлин ще присъди почетната си "Златна мечка" за 2026 г. на малайзийската актриса Мишел Йео, предаде агенция ДПА.

Организаторите на фестивала "Берлинале" посочват, че носителката на "Оскар" ще бъде призната за нейните "изключителни постижения" и "трайно въздействие върху международното кино".

Йео, член на международното жури на "Берлинале" през 1999 г., спечели "Оскар" за най-добра актриса през 2023 г. за лентата "Всичко навсякъде наведнъж". Актрисата става известна още през 80-те години на миналия век с "азиатско екшън кино и кино за бойни изкуства", според изявлението от "Берлинале".

По-късно Йео постига световно признание с ролите си във филма за Джеймс Бонд от 1997 г. "Винаги ще има утре" и във филма на Анг Лий "Тигър и Дракон" от 2000 г. "Берлин винаги е заемал специално място в сърцето ми", казва Йео в прессъобщението, цитирано от ДПА.

Директорът на "Берлинале" Триша Тътъл нарече Йео "визионерски артист и изпълнител, чието творчество не се ограничава от границите – независимо дали са географски, езикови или кинематографични". Наградата ще бъде връчена на откриването на фестивала на 12 февруари 2026 г.

Тази година актрисата Тилда Суинтън получи почетната наградата в Берлин. Сред предишните носители на приза попадат режисьорите Мартин Скорсезе и Стивън Спилбърг, както и актрисите Изабел Юпер, Хелън Мирън и Мерил Стрийп, припомня още ДПА.

