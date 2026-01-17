БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Филм на афганистанска режисьорка ще открие кинофестивала в Берлин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Още
Запази
филм афганистанска режисьорка открие кинофестивала берлин
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Международният кинофестивал в Берлин през 2026 г. ще бъде открит на 12 февруари със световната премиера на No Good Men („Няма добри мъже“) на афганистанската режисьорка Шахърбану Садат.

Филмът ще бъде показан в рамките на Специалната галапрограма на „Берлинале“ и ще открие фестивала в „Берлинале паласт“. Специалната галапрограма е секция на Берлинския международен филмов фестивал, която представя престижни филми с висок обществен интерес, без да е част от основната конкурсна програма.

„Шахърбану Садат е един от най-вълнуващите гласове в световното кино, а No Good Men напълно оправдава очакванията, създадени от първите ѝ два пълнометражни филма“, коментира директорът на „Берлинале“ Триша Тътъл.

Сюжетът проследява историята на Нару – единствената операторка в телевизия „Кабул“, която е убедена, че в Афганистан няма добри мъже. Мнението ѝ обаче ще бъде поставено под въпрос от колега репортер.

„Израснах в дълбоко патриархално общество в Афганистан и вярвах, че няма добри мъже, докато не открих, че съществува и друга реалност. Надявам се този филм да даде надежда на младите жени и пример на младите мъже“, споделя Садат.

No Good Men е международна копродукция на Германия, Франция, Норвегия, Дания и Афганистан.

Кинофестивалът „Берлинале" ще се проведе между 12 и 22 февруари 2026 г. В рамките на форума световна премиера ще имат и два филма с българско участие - „Лъст" и детският „Атлас на Вселената".

Известният германски режисьор Вим Вендерс ще бъде председател на журито на 76-ото издание на форума в германската столица.

#кинофестивал в Берлин #фестивала Берлинале

Последвайте ни

ТОП 24

Почина актьорът Иван Несторов
1
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
2
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
3
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
4
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
5
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
6
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Култура

Последен ден на мащабния фестивал "Пловдив си ти"
Последен ден на мащабния фестивал "Пловдив си ти"
Почина актьорът Иван Несторов Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
Откраднати и върнати антики в Историческия музей в Разград Откраднати и върнати антики в Историческия музей в Разград
Чете се за: 02:52 мин.
Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре
Чете се за: 01:57 мин.
Започва фестивалът "Сурва" Започва фестивалът "Сурва"
Чете се за: 00:47 мин.
БНТ публикува официалната си платформа за „Евровизия 2026“ БНТ публикува официалната си платформа за „Евровизия 2026“
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Думите на 2025: Евро, безобразие и протест Думите на 2025: Евро, безобразие и протест
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
Чете се за: 06:47 мин.
САЩ и Канада
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ