Филм на афганистанска режисьорка ще открие кинофестивала в Берлин

Международният кинофестивал в Берлин през 2026 г. ще бъде открит на 12 февруари със световната премиера на No Good Men („Няма добри мъже“) на афганистанската режисьорка Шахърбану Садат.

Филмът ще бъде показан в рамките на Специалната галапрограма на „Берлинале“ и ще открие фестивала в „Берлинале паласт“. Специалната галапрограма е секция на Берлинския международен филмов фестивал, която представя престижни филми с висок обществен интерес, без да е част от основната конкурсна програма.

„Шахърбану Садат е един от най-вълнуващите гласове в световното кино, а No Good Men напълно оправдава очакванията, създадени от първите ѝ два пълнометражни филма“, коментира директорът на „Берлинале“ Триша Тътъл.

Сюжетът проследява историята на Нару – единствената операторка в телевизия „Кабул“, която е убедена, че в Афганистан няма добри мъже. Мнението ѝ обаче ще бъде поставено под въпрос от колега репортер.

„Израснах в дълбоко патриархално общество в Афганистан и вярвах, че няма добри мъже, докато не открих, че съществува и друга реалност. Надявам се този филм да даде надежда на младите жени и пример на младите мъже“, споделя Садат.

No Good Men е международна копродукция на Германия, Франция, Норвегия, Дания и Афганистан.

Кинофестивалът „Берлинале" ще се проведе между 12 и 22 февруари 2026 г. В рамките на форума световна премиера ще имат и два филма с българско участие - „Лъст" и детският „Атлас на Вселената".

Известният германски режисьор Вим Вендерс ще бъде председател на журито на 76-ото издание на форума в германската столица.