"Берлинале" представя аниме и семейни саги в разнообразната си конкурсна програма

Чете се за: 03:27 мин.
берлинале представя аниме семейни саги разнообразната конкурсна програма
22 филма - от размисъл за остаряването с участието на Жулиет Бинош до японско аниме и историческа драма с германската независима актриса Сандра Хюлер, са сред разнообразните претенденти за най-голямата награда на кинофестивала в Берлин следващия месец, предаде Ройтерс.

76-ото издание на "Берлинале", което миналата година посрещна над 450 000 зрители, ще се проведе от 12 до 22 февруари.

В конкурсната програма участват продукции от 28 страни, включително аниме дебютът на Йошитоши Шиномия "Нова зора" (A New Dawn), както и американският документален филм на Ана Фич и Банкър Уайт за женското приятелство, озаглавен YO Love is a Rebellious Bird.

Семейните истории са особено добре представени, с Рупърт Гринт от филмите за Хари Потър в мрачната приказка Nightborn, и Чанинг Тейтъм в "Джоузефин" (Josephine) - психологически трилър за семейство, чието чувство за сигурност е разбито. "На морето" (At the Sea) с Ейми Адамс в главната роля разказва историята на жена, която се завръща у дома след рехабилитация.

Френската актриса Жулиет Бинош е звездата на Queen at Sea, а германката Сандра Хюлер, известна с изпълненията си в отличените с "Оскар" "Анатомия на едно падане" и "Зона на интерес", този път е в главната роля в черно-бялата драма Rose, чието действие се развива в края на Тридесетгодишната война.

Новото тази година е програма, насочена към младежи на възраст от 18 до 25 години, с билети на цена само 6 евро. "Водим битка за тази форма на изкуство, която обичаме толкова много. Това е битка, за да се гарантира, че кино културата може да запази своята широта", каза на пресконференция директорката на фестивала Триша Тътъл.

Снимки: БГНЕС

Знаменитости и големи имена от Холивуд ще пристигнат в столицата на Германия, включително носителката на "Оскар" Мишел Йео. Тя ще получи почетната награда "Златна мечка" на церемонията по откриването за работата си по филми като "Всичко навсякъде наведнъж" и "Тигър и дракон".

Афганистанската режисьорка Шахърбану Садат ще открие тазгодишния фестивал с филма "Няма добри мъже" (No Good Men) за дълбоко патриархалното общество в страната. "Това е филм, който има много важно послание за света, за да ни напомни на всички за нашата човечност и отговорност", каза Тътъл.

80-годишният германски режисьор ветеран Вим Вендерс ще оглави международното жури, което връчва най-голямата награда на фестивала "Златна мечка".

Филмът "Нина Роза" с българско участие e включен в конкурсната програма на "Берлинале".

#кинофестивал в Берлин #"Берлинале" #кинофестивал

