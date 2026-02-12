Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"

Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край бившата хижа "Петрохан". От прокуратурата обявиха заключенията от съдебно-медиинските експертизи, които са изготвени до момента.

Пламен С. е бил прострелян в главата от упор с 9-милиметров пистолет. Дечо В. също е прострелян с 9-милиметрово оръжие, като в експертизата е посочено, че изстрелът е бил от много близко разстояние. При него са установени изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете.

Според съдебните медици огнестрелното нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия. Все още не е изготвена съдебно-медицинската експретиза на Ивайло Иванов.

По десните ръце на Пламен С. и Дечо В. са установени барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата. Ръцете на Ивайло Иванов са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.

Ясно е още, че две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открит до телата пистолет.