"Берлинале" заема специално място в сърцето ми, каза носителката на почетна "Златна мечка" Мишел Йео

Чете се за: 05:27 мин.
Мишел Йео е спечелила някои от най-престижните награди през 40-годишната си актьорска кариера, включително "Оскар" и "Златен глобус", а тази вечер към тях се добавя още една - почетна "Златна мечка" за цялостно творчество на Международния филмов фестивал в Берлин, предаде Ройтерс.

"Берлинале" винаги е било много специално място за мен", каза Йео пред Ройтерс преди церемонията по откриването на фестивала.

Актрисата, позната с ролите си във филми като "Злосторница" и "Луди богати азиатци", разказа как Берлин е бил първият фестивал, който я е поканил да бъде член на журито през 1999 г. - опит, който според нея е отворил очите й за кинопроизводството извън Хонконг.

Мишел Йео, прочула се по време на разцвета на хонгконгските екшън филми през 80-те и 90-те години на миналия век, става първата азиатка, на която е оказана тази чест, присъединявайки се към предишни лауреати като Мартин Скорсезе и Тилда Суинтън.

Йео привлече вниманието на световната публика с участието си във филма от поредицата за Джеймс Бонд "Винаги ще има утре" от 1997 г., последван три години по-късно от класиката в жанра на бойните изкуства "Тигър и дракон".

Спечелването на "Оскар" за "Всичко навсякъде наведнъж" през 2023 г. е било "благословия", по думите на 63-годишната актриса, но това отличие е само за нейното представяне в един филм.

"Наградата за цялостно творчество е за целия ми път, за моите пътуване и кариера през последните, предполагам, почти 40 години и за това колко съм била издръжлива и упорита", каза Мишел Йео.

Това пътуване включва и борба срещу стереотипните роли за азиатските актьори, добави тя.

"Фактът, че ми се присъжда тази награда, показва, че хората, които приличат на мен, ще бъдем признати, ще станем по-видими и ще бъдем чути", отбеляза Мишел Йео. "Ние обаче също имаме отговорността да се погрижим гласовете ни да бъдат чути. Трябва да се изказваме".

Шахърбану Садат - режисьорката на романтичната комедия "Няма добри мъже" (No Good Men), с който се открива "Берлинале", на свой ред каза пред Ройтерс, че филмът ѝ е шанс да бъде поправено преобладаващо мрачното представяне на Афганистан в световното кино.

"Когато международни режисьори снимат филми за Афганистан, тези продукции често са много тъжни", каза Садат.

Всекидневието на афганистанците обаче не е толкова едноизмерно, допълни тя. "Те също са хора, като всички останали, просто живеят в различна географска среда, в тъга и радост".

Шахърбану Садат посочи, че тя и други режисьори, много от които работят в чужбина, сега се опитват да разберат какви истории да разкажат в зараждащото се афганистанско кино.

Садат живее в Хамбург, след като бяга от страната си, когато талибаните превземат Кабул през 2021 г. Филмът "Няма добри мъже" е заснет изцяло в Германия, като режисьорката се надява, че хората в Афганистан ще намерят начин да го гледат.

76-ото издание на Международния кинофестивал в Берлин ще предложи еклектична селекция от филми, които "могат да променят един неспокоен свят", според председателя на журито Вим Вендерс, цитиран от АФП.

В един все по-поляризиран свят "е по-важно от всякога да защитаваме нашата артистична свобода", каза на свой ред директорката на "Берлинале" Триша Тътъл.

80-годишният Вим Вендерс отбеляза по-рано днес, че "филмите могат да променят света и представата на хората за това как трябва да живеят". Те отразяват "голямото разминаване на тази планета между хората, които искат да живеят живота си, и правителствата, които имат други идеали", добави той.

До 21 февруари ще бъдат прожектирани близо 200 филма, 22 от които са в официалната конкурсна програма. Те ще се съревновават да наследят миналогодишния носител на "Златна мечка" - "Мечти" на норвежеца Даг Йохан Хаугеруд.

Филмът "Нина Роза" с българско участие e включен в конкурсната програма на "Берлинале".

