БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Василев разказва за реставрацията на „Крадецът на праскови“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Запази
Бойко Василев разказва за реставрацията на „Крадецът на праскови“
Слушай новината

Какво помни филмовата лента? И можем ли да възкресим мига? Тези въпроси си задава новият документален филм на БНТ „Следи по лентата“, който ще бъде излъчен в рубриката „В кадър“ тази сряда, 25 февруари, от 21:30 ч. по БНТ 1.

Наскоро филмотеките на Сърбия, България и Черна гора реставрираха шедьовъра на Въло Радев „Крадецът на праскови“. Създаден през 1964 г. по новела на Емилиян Станев, филмът разказва за любовната история между българката Лиза, съпруга на коменданта на Велико Търново, и сръбския военнопленник Иво. Действието се развива в края на Първата световна война.

Зрителите ще запомнят играта на Невена Коканова и Раде Маркович, както и майсторството на Въло Радев, който прави своя режисьорски дебют с този филм. Зад кадър ще остане една голяма тема – трудните отношения между българи и сърби в историята, които филмът ще доведе до катарзис.

Бойко Василев и неговият екип тръгват по следите на всичко това в „Следи по лентата“ – филм за филма, разказ за разказа. Журналистът използва откъси от неговото интервю с незабравимия Раде Маркович, заснето в края на 2009 г., малко преди смъртта му. Специално е интервюиран и неговият син, режисьорът Горан Маркович, развълнуван от реставрацията на „Крадецът на праскови“. Специалистите от България и Сърбия описват възстановяването на черно-бялата филмова лента. А семейството историци Оливера и Петар Драгишич правят връзката между филма на Въло Радев, българо-сръбските отношения и мотива за прасковата.

„Винаги съм смятал, че „Крадецът на праскови“ е уникално, неповторимо явление на Балканите“, твърди Бойко Василев. „То не просто приема Другия, а го разбира. И вдига българската култура на такава морална висота, че предизвиква изводи и днес“.

Автори на документалния филм „Следи по лентата“ са Бойко Василев и Албена Колчакова, режисьор е Лъчезар Аврамов, оператор

#"Следи по лентата“ #"В кадър" #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
1
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
4
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
5
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
6
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: У нас

80 бебета са родени миналата година във Варна с подкрепата на общинската инвитро програма
80 бебета са родени миналата година във Варна с подкрепата на общинската инвитро програма
Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
Максимални температури от 6° до 13° следобед Максимални температури от 6° до 13° следобед
Чете се за: 03:42 мин.
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красота в действие: Зимните олимпийски игри Милано–Кортина...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ