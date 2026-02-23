Бойко Василев разказва за реставрацията на „Крадецът на праскови“

Какво помни филмовата лента? И можем ли да възкресим мига? Тези въпроси си задава новият документален филм на БНТ „Следи по лентата“, който ще бъде излъчен в рубриката „В кадър“ тази сряда, 25 февруари, от 21:30 ч. по БНТ 1.

Наскоро филмотеките на Сърбия, България и Черна гора реставрираха шедьовъра на Въло Радев „Крадецът на праскови“. Създаден през 1964 г. по новела на Емилиян Станев, филмът разказва за любовната история между българката Лиза, съпруга на коменданта на Велико Търново, и сръбския военнопленник Иво. Действието се развива в края на Първата световна война.

Зрителите ще запомнят играта на Невена Коканова и Раде Маркович, както и майсторството на Въло Радев, който прави своя режисьорски дебют с този филм. Зад кадър ще остане една голяма тема – трудните отношения между българи и сърби в историята, които филмът ще доведе до катарзис.

Бойко Василев и неговият екип тръгват по следите на всичко това в „Следи по лентата“ – филм за филма, разказ за разказа. Журналистът използва откъси от неговото интервю с незабравимия Раде Маркович, заснето в края на 2009 г., малко преди смъртта му. Специално е интервюиран и неговият син, режисьорът Горан Маркович, развълнуван от реставрацията на „Крадецът на праскови“. Специалистите от България и Сърбия описват възстановяването на черно-бялата филмова лента. А семейството историци Оливера и Петар Драгишич правят връзката между филма на Въло Радев, българо-сръбските отношения и мотива за прасковата.

„Винаги съм смятал, че „Крадецът на праскови“ е уникално, неповторимо явление на Балканите“, твърди Бойко Василев. „То не просто приема Другия, а го разбира. И вдига българската култура на такава морална висота, че предизвиква изводи и днес“.

Автори на документалния филм „Следи по лентата“ са Бойко Василев и Албена Колчакова, режисьор е Лъчезар Аврамов, оператор