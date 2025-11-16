Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни

Старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова е категорична, че първата загуба на отбора за сезона няма да спре устрема на тима.

Нейните възпитанички отстъпиха на ЦСКА с 1:3 гейма.

"Получи се много хубав мач, но за съжаление не в наша полза. Имаше ситуации, в които се намеси некомпетентно съдията. Имаше два аута, които ги даде първия гейм вътре. Тук се губи подема на нашия отбор и увереността, защото бяха поредни грешки на съдията. Може и да не съм права, но това е моето мнение. В третия гейм имаше блок-аут, който не се свири. После имаше някакви опити за компенсация, но те не бяха достатъчно, защото просто се спира отборът, спира се подема. Не казвам, че е целенасочено, но казвам, че присъства това нещо", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Въпреки поражението наставникът вярва, че подобни трудни мачове помагат на нейните състезателки да израснат.

"Категорично загубата няма да спре устрема на отбора. Когато се получават такива хубави мачове, момичетата израстват независимо от развоя. Ще търсим да си направим изводи, за да може следващия мач да имаме друго лице. Днес играхме на приливи и отливи. Това е закономерно, дали заради възрастта, но все още при нас е закономерно, за съжаление. Искам да поздравя отбора, че до последно се бориха. Не се предадоха", допълни

Вижте цялото интервю във видеото.