Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона за платено паркиране в града. Хората твърдят, че разчертаните паркоместа са твърде малко, като дори няма да стигат за собствениците на имоти.

“Затрудняват се гражданите, живеещи в районите, да паркират автомобилите си близо до дома си, а се налага да търсят други алтернативи, каквито наоколо няма. Няма изградени обществени паркинги за повече автомобили, няма и други технически решения”, заяви Велин Сербезов.

В цялата зелена зона на Варна ще има общо 10 200 паркоместа, а нуждите са за поне 45 000.

“Изразяваме своето несъгласие, защото паркоместата са крайно недостатъчни в сравнение с броя на жилищата. 10 200 паркоместа са общо за цялата зелена зона. Не са достатъчни”, добави Стоянка Белева.

Зелената зона ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 часа, като максималният престой ще бъде до 5 часа без прекъсване. Таксата за кратковременно паркиране е 1 лев на час чрез SMS или мобилното приложение. За живущите абонаментът е 5 лева на месец за първи автомобил или 55 лева за година, а за втора кола - 110 лева, но това не гарантира паркомясто.

“Предлага ни се “услуга” по еди колко си лева на месец, срещу което ние не получаваме нищо. Ние плащаме такса, а за нея няма услуга”, учудва се Марциян Янакиев. “От 20 ноември нататък трябва всеки втори, трети човек да има 50 лева в джоба, за да могат като се приберат от работа да ги пуснат в касата на общината. Това го смятаме, като много несправедливо към нас”, каза Бистра Иванова.

Хората смятат, че проблемът с паркирането може да се реши чрез изграждане на подземни паркинги, а не с въвеждането на зелена зона в този вид.

“Трябва да се отмени зелената зона, тъй като тя не отговаря на Закона за движение по пътищата и представлява нов вид данък или такса, като общината няма право да въвежда нови данъци и такси със заповед на кмета”, коментира Полина Костадинова.

Снимки: Петър Дойкински

Жителите ще продължат с протестите и след 20 ноември, когато официално влиза в сила зелената зона.