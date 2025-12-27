Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово

Тежък пътен инцидент с участието на непълнолетни завърши фатално в ранните часове на 27 декември. Катастрофата е станала на път III-484, в посока село Кирилово.

Според информация на полицията, сигналът за произшествието е подаден около 01:15 часа. Лек автомобил, управляван от 17-годишно момче, е катастрофирал, вероятно поради загуба на контрол над превозното средство.



Вследствие на силния удар, непълнолетният водач е починал на място. В автомобила е пътувало и друго момче – на 16 години. Пострадалият пътник е транспортиран по спешност и настанен за лечение в болнично заведение в град Сливен. Към момента няма допълнителна информация за състоянието му.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините за трагичния инцидент.