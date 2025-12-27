БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Сигналът за произшествието е подаден около 01:15 часа

спецакция полицията сливен проверява шофьори алкохол наркотици
Слушай новината

Тежък пътен инцидент с участието на непълнолетни завърши фатално в ранните часове на 27 декември. Катастрофата е станала на път III-484, в посока село Кирилово.

Според информация на полицията, сигналът за произшествието е подаден около 01:15 часа. Лек автомобил, управляван от 17-годишно момче, е катастрофирал, вероятно поради загуба на контрол над превозното средство.

Вследствие на силния удар, непълнолетният водач е починал на място. В автомобила е пътувало и друго момче – на 16 години. Пострадалият пътник е транспортиран по спешност и настанен за лечение в болнично заведение в град Сливен. Към момента няма допълнителна информация за състоянието му.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините за трагичния инцидент.

#починал 17-годишен млажед #Кирилово #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
1
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
2
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
Ски зоната в Пампорово отваря - вижте кога
3
Ски зоната в Пампорово отваря - вижте кога
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
4
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е...
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" достигна бреговете на остров Ливингстън
5
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий"...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
6
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Регионални

Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил
Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил
Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет
Чете се за: 01:55 мин.
Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си
Чете се за: 01:22 мин.
„Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи „Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи
Чете се за: 00:47 мин.
България и еврото: Колко ще струват билетите за градски транспорт в Пловдив и Варна? България и еврото: Колко ще струват билетите за градски транспорт в Пловдив и Варна?
Чете се за: 03:27 мин.
Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир? Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет...
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Вицепрезидентът Илияна Йотова в Истанбул: Трябва да преследваме...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ