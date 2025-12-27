БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Запази

Картите през целия съботен ден за деца ще са 1 лев, а дневните и нощните карти за всички останали ще се предлагат с 50% намаление

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В "Боровец” беше даден официален старт на зимния сезон.

Специална програма е предвидена за деня. Навършват се и 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите.

Картите през целия съботен ден за деца ще бъдат на символичната цена от 1 лев, а дневните и нощните карти за всички останали възрастови групи ще се предлагат с 50% намаление.

Въпреки необичайно високите температури през декември, курортът се готви за силен зимен сезон.

Петър Попангелов: "Вече изкуственият сняг функционира на пълни обороти. Дано за Нова година пистите да са в оптимално състояние, за да могат да карат туристите. "Ситняково" пистата е отворена, кабинката работи и така наречената писта "Нулата".

Благовеста Томова: "Бележим плавен ръст на международните пазари. В Боровец най-много гости тази година ще има от Великобритания. Веднага след тях са гостите ни от Израел, които през последните години проявяват голям интерес към зимните спортове. Скелетът на целия зимен сезон са гостите от България."

#Боровец #годишнина #ски сезон

Последвайте ни

ТОП 24

Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по маратонки в планината
1
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по...
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
2
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
3
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
Ски зоната в Пампорово отваря - вижте кога
4
Ски зоната в Пампорово отваря - вижте кога
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
5
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е...
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" достигна бреговете на остров Ливингстън
6
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий"...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: У нас

Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет
Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет
„Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи „Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи
Чете се за: 00:47 мин.
България и еврото: Колко ще струват билетите за градски транспорт в Пловдив и Варна? България и еврото: Колко ще струват билетите за градски транспорт в Пловдив и Варна?
Чете се за: 03:27 мин.
Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие
Чете се за: 01:45 мин.
Вицепрезидентът Илияна Йотова в Истанбул: Трябва да преследваме мира и да уважаваме нашата история Вицепрезидентът Илияна Йотова в Истанбул: Трябва да преследваме мира и да уважаваме нашата история
Чете се за: 03:00 мин.
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир? Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
БНБ с извънредно работно време заради интереса към стартовите...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Електрозахранването в област Враца постепенно се нормализира
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
„Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за...
Чете се за: 00:47 мин.
Общество
Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ