Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си

Картите през целия съботен ден за деца ще са 1 лев, а дневните и нощните карти за всички останали ще се предлагат с 50% намаление
В "Боровец” беше даден официален старт на зимния сезон.
Специална програма е предвидена за деня. Навършват се и 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите.
Картите през целия съботен ден за деца ще бъдат на символичната цена от 1 лев, а дневните и нощните карти за всички останали възрастови групи ще се предлагат с 50% намаление.
Въпреки необичайно високите температури през декември, курортът се готви за силен зимен сезон.
Петър Попангелов: "Вече изкуственият сняг функционира на пълни обороти. Дано за Нова година пистите да са в оптимално състояние, за да могат да карат туристите. "Ситняково" пистата е отворена, кабинката работи и така наречената писта "Нулата".
Благовеста Томова: "Бележим плавен ръст на международните пазари. В Боровец най-много гости тази година ще има от Великобритания. Веднага след тях са гостите ни от Израел, които през последните години проявяват голям интерес към зимните спортове. Скелетът на целия зимен сезон са гостите от България."