Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си

В "Боровец” беше даден официален старт на зимния сезон.



Специална програма е предвидена за деня. Навършват се и 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите.

Картите през целия съботен ден за деца ще бъдат на символичната цена от 1 лев, а дневните и нощните карти за всички останали възрастови групи ще се предлагат с 50% намаление.

Въпреки необичайно високите температури през декември, курортът се готви за силен зимен сезон.