БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама загинали при тежък инцидент на жп прелез в Сливен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Запази
Двама загинали при тежък инцидент на жп прелез в Сливен
Слушай новината

Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътния прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. По първоначална информация на жп прелеза е настъпил сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак по линията Бургас – София.

Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ. По първоначални данни има двама загинали.

Работата по изясняване на причините за инцидента продължава.

По случая е образувано следствено дело.

#жп прелез #Сливен #загинали

Последвайте ни

ТОП 24

"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
1
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
2
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
3
Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при...
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" достигна бреговете на остров Ливингстън
4
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий"...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
5
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Бъдеще в евро
6
СЪБИТИЯТА НА 2025: Бъдеще в евро

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: У нас

61-ва Стрямска механизирана бригада почете паметта на загиналите войни в операцията "Иракска свобода"
61-ва Стрямска механизирана бригада почете паметта на загиналите войни в операцията "Иракска свобода"
Слънчево, но ветровито: Оранжев код за бурен вятър в северозападните и югозападните райони Слънчево, но ветровито: Оранжев код за бурен вятър в северозападните и югозападните райони
Чете се за: 01:50 мин.
Протести на гръцки фермери блокират тежкотоварния трафик на границата с България при "Кулата" и "Илинден" Протести на гръцки фермери блокират тежкотоварния трафик на границата с България при "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:30 мин.
Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил
Чете се за: 01:32 мин.
Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
Чете се за: 00:55 мин.
Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Двама загинали при тежък инцидент на жп прелез в Сливен
Двама загинали при тежък инцидент на жп прелез в Сливен
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово Трагедия на пътя: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет...
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
61-ва Стрямска механизирана бригада почете паметта на загиналите...
Чете се за: 02:00 мин.
Регионални
Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ