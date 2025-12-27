Двама загинали при тежък инцидент на жп прелез в Сливен

Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътния прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. По първоначална информация на жп прелеза е настъпил сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак по линията Бургас – София.

Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ. По първоначални данни има двама загинали.

Работата по изясняване на причините за инцидента продължава.

По случая е образувано следствено дело.