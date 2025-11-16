БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство

Български волейбол
Личните грешки водят до много голяма неувереност, заяви треньорката на ЦСКА, който се върна на победния път в женския ни волейболен елит.

Юлия Иванова-отбеляза липсата на постоянство в играта на ЦСКА при четвъртата победа през сезона в НВЛ при жените. „Червените“ се справиха с ЦПВК след 3:1 в зала „Васил Симов“. Пред БНТ старши треньорът на победителките говори за отделни моменти от мача, в които не е имало концентрация.

Цялата игра беше с много големи приливи и отливи. Започваме добре, а след това завършваме зле или обратното. Нямаме постоянство да държим нещата в наши ръце. Предполагам, че това е, защото много искат да победят. След загубата, която получихме от Левски, сега много искаха да докажат, че могат да играят и искат да спечелят.

Вие видяхте, че загубихме третия гейм, защото започнахме със страшно много грешки. Това се случи и срещу Левски. Личните грешки водят до много голяма неувереност. Говорим им, подкрепяме ги, подсещаме ги и обясняваме колко е важна ситуацията, но те губят фокус. При 6:1 и сбъркан сервис резултатът стана 6:6 след това. Направих забележка на Никол, че сбърка сервиса и тя се обиди, но в крайна сметка от този сервис стана така, че да се изравни ситуацията. Много са важни тези тънки моменти в играта, когато ти превъзхождаш и трябва да накараш съперника да отиграе, а не ти да сбъркаш“, каза още Иванова-Минчева.

Повече от интервюто с Юлия Иванова-Минчева гледайте във видеото!

Никол Пейчинова: Взехме си поуки от предишния мач
Никол Пейчинова: Взехме си поуки от предишния мач
Бяхме спокойни и заради това спечелихме, допълни волейболистката на...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
"Червените" спечелиха домакинството си с 3:1 гейма.
Чете се за: 01:15 мин.
