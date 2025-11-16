БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Милен Костов
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
"Червените" спечелиха домакинството си с 3:1 гейма.

ЦСКА победи ЦПВК с 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18) гейма в мач от 5-ия кръг на женския волейболен елит на България.

Гостите водеха в резултата в по-голяма част от първия гейм в зала "Васил Симов". Възпитаничките на Евелина Цветанова водеха с 16:13, но допуснаха обрат и отстъпиха в първата част.

До 12:12 втората част вървеше равностойно. Последва серия от 5 поредни пункта, която помогна на волейболстките на Юлия Иванова-Минчева да удвоят преднината си в геймовете.

През третата част гостите доминираха и не позволиха на опонентките си да поведат. Това им даде надежда, че могат да се върнат в мача.

В заключителния четвърти гейм равенството се запази до 7:7, преди "червените" да упражнят контрол над играта и заслужено да се поздравят с успеха.

През миналия сезон ЦСКА завърши на третото място, след като спечели битката с ЦПВК с 2:0 победи.

Двата отбора са с еднакви показатели - 4 победи и 1 загуба. ЦПВК заема втората позиция в подреждането, докато ЦСКА е 3-и.

