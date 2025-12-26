БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Николов отбеляза 21 точки за успеха на Лубе над Пиаченца

Българският национал бе най-полезен сред възпитаниците на Джампаоло Медей.

александър николов матей казийски сред добрите чинвитанова алианц милано италия
Снимка: БТА
Кучине Лубе Чивитанова победи Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца с 3:1 (25:21, 28:26, 18:25, 25:21) гейма в мач от 13-ия кръг на Серия А1. Българският национал Александър Николов отбеляза 21 точки за победителите.

Алекс Николов бе най-полезен за тима си с 21 точки (1 блок, 3 аса, 53% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +2) за победата. Най-резултатен в двубоя бе Алесандро Боволента от отбора на Пиаченца. Италианецът реализира 26 точки (2 блока и 77% ефективност в атака - +17).

Лубе заема 5-ата позиция в подреждането с актив от 8 победи и 5 загуби. Пиаченца се намира на 6-ото място в класирането с 7 успеха и 6 поражения.

В следващия кръг Николов и компания са гости на шампиона Итас Трентино Тренто в събота, 3 януари, от 19:00 часа. Преди това Лубе има гостуване на Перуджа в четвъртфинал за Купата на Италия във вторник, 30 декември, от 21:30 часа.

