Виктор Йосифов прекрати кариерата си

Виктор Йосифов, бивш капитан на мъжкия национален отбор по волейбол на България и дългогодишен лидер на Черно море (Варна), слага край на активната си състезателна кариера.

Решението идва малко след раздялата на клуба с досегашния треньор Данаил Милушев. Йосифов обяви, че прекратява участието си в състава на „моряците“ и се оттегля от професионалния волейбол.



Централният блокировач навърши 40 години през октомври и се сбогува със съотборниците си, поставяйки край на една дълга и впечатляваща кариера.

След назначението на Йордан Мицин за старши треньор се очакват и други промени в състава на варненци преди рестарта на сезона в елита. По всяка вероятност клубът ще се раздели и с част от чуждестранните състезатели.