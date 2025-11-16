БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
четири деца качили изоставена сграда софия пожарната помогна слязат
Слушай новината

Спасителна операция се проведе в София след като четири деца се качиха на изоставена сграда, за да си направят селфи. Подрастващите обаче не могли да слязат, но с помощта на пожарната вече са свалени.

Сградата се намира на кръстовището между бул. „Никола Петков“ и ул. „Любляна“. Малчуганите са две момчета на 12 г. и две момичета на 12 г. и 14 г.

Сигналът е подаден в 15.40 ч.

Установени са от полицаи на 6-о Районно управление.

Йордан Трайков - полицейски инспектор от 6-о РУ към СДВР: "Това, което ни обясниха, качили са се по опасни дъски и греди горе до самата кула на върха на тази сграда, за да си правят селфита с телефони, не им разрешихме да слязат умишлено, защото преценихме, че това е много опасно, тъй като те са под адреналин, да не се уплаши някой от децата и решихме, че трябва да дойдат на място колеги експерти със съответнаха техника. Децата са в добро състояние, нямат никакви наранявания, леко поуплашени са. Сградата е много опасна, има изгнили греди, дъски, гредоред, счупени керемиди."

Последвайте ни

ТОП 24

Турция победи България след спорна дузпа и автогол
1
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
2
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
4
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
5
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
6
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Регионални

Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 03:02 мин.
Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите отоплителни уреди Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите отоплителни уреди
Чете се за: 03:05 мин.
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
Чете се за: 01:37 мин.
Патриарх Даниил откри неделно училище в дупнишкото село Самораново Патриарх Даниил откри неделно училище в дупнишкото село Самораново
Чете се за: 00:37 мин.
Протест във Варна: В памет на жертвите на катастрофи Протест във Варна: В памет на жертвите на катастрофи
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР) Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР)
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ