Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат

Спасителна операция се проведе в София след като четири деца се качиха на изоставена сграда, за да си направят селфи. Подрастващите обаче не могли да слязат, но с помощта на пожарната вече са свалени.
Сградата се намира на кръстовището между бул. „Никола Петков“ и ул. „Любляна“. Малчуганите са две момчета на 12 г. и две момичета на 12 г. и 14 г.
Сигналът е подаден в 15.40 ч.
Установени са от полицаи на 6-о Районно управление.
Йордан Трайков - полицейски инспектор от 6-о РУ към СДВР: "Това, което ни обясниха, качили са се по опасни дъски и греди горе до самата кула на върха на тази сграда, за да си правят селфита с телефони, не им разрешихме да слязат умишлено, защото преценихме, че това е много опасно, тъй като те са под адреналин, да не се уплаши някой от децата и решихме, че трябва да дойдат на място колеги експерти със съответнаха техника. Децата са в добро състояние, нямат никакви наранявания, леко поуплашени са. Сградата е много опасна, има изгнили греди, дъски, гредоред, счупени керемиди."