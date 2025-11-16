Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат

Спасителна операция се проведе в София след като четири деца се качиха на изоставена сграда, за да си направят селфи. Подрастващите обаче не могли да слязат, но с помощта на пожарната вече са свалени.

Сградата се намира на кръстовището между бул. „Никола Петков“ и ул. „Любляна“. Малчуганите са две момчета на 12 г. и две момичета на 12 г. и 14 г.

Сигналът е подаден в 15.40 ч.

Установени са от полицаи на 6-о Районно управление.