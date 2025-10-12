Милица Мирчева: Можеше да включим поне още 2000 човека в Софийския маратон

Милица Мирчева остана доволна от провеждането на тазгодишния Софийски маратон. Спортният директор на събитието сподели в ефира на предаването „Арена спорт“ че е получила доста добра обратна връзка от бегачите, които взеха участие.

Мирчева коментира, че поне още 2000 души са могли да се включат в 42-то издание на маратона.

„Да, по-различно е, доволна съм от видяната работа. Получих доста добра обратна връзка от бегачите и се надявам хората да са имали по-различно и по-хубаво преживяване“, бяха нейните първи думи.

„Мисля, че съвсем логично би било да се разшири това събитие с участници между 10 000 и 12 000 души. Ако тази година имахме възможност за по-различна програма, можеше да включим поне още 2000 човека“, разкри тя за маратона догодина.

Бившата лекоатлетка говори и за раздялата на сектори между различните участници спрямо техните резултати.

„Силно се надявам това да е довело до по-добри представяния сред тях. Това се прави с цел да има по-добра организация, да няма струпвания и да не се налага бързите състезатели да изпреварват по-бавните. То е изцяло в интерес на участниците“, завърши Мирчева.

