Икона на стил, хумор и човечност - с какво светът ще запомни легендата Даян Кийтън?

На 79 години почина световноизвестната американска актриса Даян Кийтън. Носителка на Оскар, автентична, различна и независима, тя е една от емблемите на Холивуд. Кариерата ѝ продължава повече от пет десетилетия. Даян Кийтън беше част от едно цяло поколение актриси, белязали с таланта си световното кино, като Мерил Стрийп, Глен Клоуз и Хелън Мирън, пише след смъртта ѝ американската преса.

Описват я като икона на стил, хумор и човечност. Родена като Даян Хол - излиза на сцена още 18-годишна. Взема моминската фамилия на майка си и започва кариера в Ню Йорк. Започва с мюзикъла „Коса“, номинирана е за наградата Тони за изпълнението си в „Изсвири го пак, Сам“ на Уди Алън, с когото я свързва любов на екрана и в живота.

Става известна с първата си голяма роля – на втората съпруга на Майкъл Корлеоне Кей Адамас от "Кръстникът". С Ал Пачино има дългогодишна връзка. Стига до върха през 1977 г. с ролята си в „Ани Хол“ на Уди Алън, за която получава Оскар и БАФТА.

Тя снима с Алън още "Радио дни", "Интериори" "Манхатън", "Мистериозно убийство в Манхатън." Участва в хитовия "Бащата на булката", както и в "Невъзможно твой", с Джак Никълсън, за която има Златен глобус. Получава още 11 номинации за наградата. Снима се в сериали, сред тях „Младият папа“ и в продукции като „Червените“, „Стаята на Марвин“, „Нещо ще се случи“, за които е номинирана за Оскар.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Играе модерна американска жена - майка, любовница, съпруга, приятелка. Въпреки всички любовни истории, Даян Кийтън така и не се омъжва. На 50 години осиновява две деца.

През 2022 г. актрисата отдаде почит на родителите си, докато поставяше ръце в цимента, за да бъде увековечена на Алеята на славата в Холивуд.

11 август 2022г., Даян Кийтън: „Искам да ви благодаря. Просто искам да ви благодаря много. Благодарна съм, че стоя тук и споделям мечтите си с вас и това е прекрасно“.

У нас е издадена автобриографичната ѝ книга „Някога пак“.