Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?

Пазарджишката полиция даде подробности за сигнал, свързан с евентуално изборно нарушение в село Огняново - купуване на гласове. В деня на изборите, около 11.00 часа в ОДМВР-Пазарджик чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила на територията на пазарджишкото село Огняново. Според тях, леките коли били "съмнителни". Те били с пловдивска и старозагорска регистрации. Според подателите на сигнала, хората в двата автомобила се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени, част от пътуващите в автомобилите избягали, уточняват от МВР.

Незабавно на мястото е изпратен дежурен екип на жандармерията и пристигайки е обезопасил периметъра, където е станало блокирането на леките коли. След това са изпратени служители на Областната дирекция на МВР и Районното управление в Пазарджик. На място е установено, че първоначално двата автомобила са били засечени от леки коли, едната от които - брандирана с надписите на туристически атракцион в село Неофит Рилски, община Ветрино. Местен лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристическия атракцион, също е установен като присъстващ на мястото. По-късно се появяват и политически лица (народен представител и кмет) от друга политическа сила, също представена в българския парламент.

Установена е самоличността на три лица, намиращи се в двата засечени автомобила. Извършени са личен обиск, както и проверки на автомабилите по Закона за МВР, за което са изготвени необходимите протоколи.

На една от колите е установено наличие на стикер, залепен на предното стъкло. Същият е на неправителствена организация, а не на МВР, каквито спекулации бяха направени по-рано днес от политически лица и народни представители. МВР няма и не разпространява стикери. Българските полицаи нямат значки, каквито също се спекулираше, че са открити в колата.

Собствениците на двата автомобила не са народни представители от определена политическа партия, както не са и народни представители изобщо, уточняват от МВР.

Междувременно, двама от избягалите мъже са установени на територията на село Огняново и с тях също работят служители на полицията. Работата по цялостното изясняване на случая продължава.

В община Пазарджик избират нов общински съвет.