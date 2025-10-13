БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Спират по четири пъти на ден движението в посока София

Снимка: БГН
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

АПИ въвежда нова организация на движението по магистрала "Тракия" заради ремонтите в участъка между 24-ия и 33-ия километър.

От днес ще се спира движението към София на четири пъти за около половин час - в дните до четвъртък.

От Агенция "Пътна инфраструктура" допълват, че може да се ползват алтернативни маршрути - единият е Подбалканският път между София и Карлово, а другият е пътят Ихтиман - Сaмоков и от там към столицата или обратно от Ихтиман към Пловдив.

До края на октомври в неделните дни ще се ограничава и движението на тирове в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен.

По преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълнителни мерки за регулиране на трафика.

#маршрути #магистрала "Тракия" #АМ "Тракия" #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
2
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
4
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
5
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от понеделник до четвъртък по четири пъти следобед
6
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Регионални

Мътна питейна вода във Велико Търново - опасна ли е за здравето?
Мътна питейна вода във Велико Търново - опасна ли е за здравето?
Ремонтът в "Дружба" 2: Променят графика за спиране на топлоподаването Ремонтът в "Дружба" 2: Променят графика за спиране на топлоподаването
Чете се за: 00:50 мин.
Две села в Хасковска област имат нови кметове Две села в Хасковска област имат нови кметове
Чете се за: 00:45 мин.
Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ и БСП Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ и БСП
Чете се за: 02:02 мин.
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ и БСП Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ и БСП
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Необходимо е разумно управление на разходната част,...
Чете се за: 09:40 мин.
Политика
До 20° днес, облачно ще бъде над южната половина от страната и...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ