Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути?

Спират по четири пъти на ден движението в посока София
АПИ въвежда нова организация на движението по магистрала "Тракия" заради ремонтите в участъка между 24-ия и 33-ия километър.
От днес ще се спира движението към София на четири пъти за около половин час - в дните до четвъртък.
От Агенция "Пътна инфраструктура" допълват, че може да се ползват алтернативни маршрути - единият е Подбалканският път между София и Карлово, а другият е пътят Ихтиман - Сaмоков и от там към столицата или обратно от Ихтиман към Пловдив.
До края на октомври в неделните дни ще се ограничава и движението на тирове в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен.
По преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълнителни мерки за регулиране на трафика.