Спират трафика към София четири пъти дневно заради ремонт на АМ „Тракия"

Шофьорите трябва да се въоръжат с търпение и да планират пътуванията си предварително

приключва ремонтът тракия платното бургас пазарджишка област
От понеделник до четвъртък движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София ще бъде спирано изцяло в ремонтирания участък между 24-ия и 33-ия километър. Това ще се случва четири пъти дневно – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа, като затварянето ще продължава около половин час.

Според Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) временните спирания са необходими, за да се регулира трафикът и да се пропускат автомобилите при натрупване на колони. От агенцията апелират шофьорите да спазват въведената временна организация, да следват пътните знаци и да предвидят повече време за пътуване.

Пътуващите могат да използват алтернативни маршрути – Подбалканския път I-6 София–Карлово и трасето Ихтиман–Самоков. При нужда „Пътна полиция“ ще въвежда допълнителни мерки за облекчаване на движението.

В същото време ремонти текат и в други участъци на магистралата – в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен. До края на октомври, всяка неделя от 14:00 до 19:00 ч., ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по посока София, за да се улесни трафикът на леките автомобили.

