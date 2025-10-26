БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)

Ръководството на БСП одобри ротационното председателство на парламента и прие Наталия Киселова да отстъпи позицията на шеф на Народното събрание. Самата Киселова не беше поканена на заседанието, но от Перник, където присъства на шахматен турнир, заяви, че ще се съобрази с решението. Повод за обсъждане на ротацията стана изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който преди две седмици заяви, че е нормално най-голямата партия и мандатоносител да оглави парламента. Към искането се присъедини и ИТН.

Мнозинството в Националния съвет на БСП наклонило везните "за" ротация на председателя на Народното събрание. Решението е подкрепено от 100 души, против са били двама, а трима са се въздържали. Така от "БСП - Обединена левица" дават съгласие Наталия Киселова да бъде сменена. Самата Киселова каза, че ще се съобрази с решението на ръководството на партията и ще остане редови депутат в Народното събрание. От ГЕРБ обявиха преди дни, че ако се стигнe до съгласие за ротация, те ще предложат Рая Назарян да оглави парламента.

След пленума Атанас Зафиров прочете позиция от ръководството на партията, в която уверяват, че БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани. И аргументира решението за ротацията.

Атанас Зафиров- председател на БСП: "Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост в парламентарната работа. Настояваме този ротационен принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него."

Преди заседанието на Националния съвет членове на вътрешната опозиция изразиха друго мнение.

Иван Петков, БСП: "Според мен ротация ще бъде само за гласуването да се избере Рая Назарян. Въпросът е следният - дали трябва да се продължи, защото оттук нататък виждаме, че действията на Делян Пеевски върху този кабинет са по-големи. И както смятат голяма част от избирателите на БСП - какви са червените линии за БСП. И Червената линия не е ли оставането в тази коалиция, което е неприемливо. БНТ: Т.е. какво искате? Че трябва да излезем от коалицията. Колкото добре познавам всичко,което се случва с Делян Пеевски, смятам че може да докараме новия бял автобус."

Наталия Киселова не беше поканена на пленума. Но кометира темата пред медии.

Наталия Киселова - председател на НС: "Каквото и да е решението, ще го приема. Ако не бъдете председател на НС, ще останете ли народен представител? Има ли причина да не бъда народен представтел? Аз съм спечелила мястото с преференции и мисля, че това не е въпрос,който стои на дневен ред в момента."

Решението за ротацията трябва да бъде одобрено и от Съвета за съвместно управление на коалицията.

Лидерът на БСП и вицепремиер в кабинета Атанас Зафиров обяви, че и коалиционните партньори в "БСП - Обединена левица" са единодушни за ротацията.

Заявяват, че са последователни в поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост в парламентарната работа.