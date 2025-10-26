БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са търговски споразумения и среща със Си Дзинпин

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Запази

В Куала Лумпур посрещнаха Доналд Тръмп с танци

тръмп едноседмична визита югоизточна азия сред акцентите търговски споразумения среща дзинпин
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп участва в среща на върха на азиатските лидери в Куала Лумпур, Малайзия. Визитата на американския държавен глава е белязана от множество подписани търговски споразумения към този момент. Очаква се Тръмп да проведе най-ключовата среща с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея следващата седмица. Залогът са редкоземните минерали - златото на 21 век.

Още с пристигането си в малайзийската столица Доналд Тръмп показа завидни танцови умения. Куала Лумпур е първата спирка от азиатската обиколка на американския президент в рамките на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия - АСЕАН. Тайланд и Камбоджа подписаха мирно споразумение, което беше договорено през лятото след кървав конфликт. Президентът Тръмп подписа и търговски пакт с Камбоджа, който освобождава стотици категории стоки от взаимно наложените мита, както и рамково споразумение с Тайланд за сътрудничество в сектора на редкоземните елементи. Започнаха и първите двустранни търговски преговори между Вашингтон и Бразилия, след като Тръмп вдигна главоломно митата за южноамериканската страна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "В допълнение към споразумението с Малайзия тази седмица ще подпишем още такива с много други страни, от Камбоджа, през Япония, до Южна Корея. За нас е удоволствие да изковем по-богати партньорства в областта на енергетиката, технологията, изкуствения интелект и редкоземните метали. Съединените щати навлизат в своя Златен век."

Търговските споразумение са основна цел на визитата на Тръмп в Азия - най-големият въпрос остава обаче дали ще успее Вашингтон да постигне такова с Пекин. Си Дзинпин изглежда има преимущество пред американския си колега - Съединените щати имат интерес към по-лесен достъп до редкоземните елементи на комунистическата страна, коментира Би БИ СИ. Пекин извършва 70% от световния добив на такива елементи, които са ключови, защото се използват за производството на полупроводници, оръжия и микрочипове

#Доналд Тръмп #АСЕАН #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
2
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Стрелба в Есен
3
Стрелба в Есен
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
4
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
5
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
6
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
3
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
5
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп увеличи митата за Канада
Тръмп увеличи митата за Канада
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Чете се за: 01:25 мин.
Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас
Чете се за: 03:30 мин.
Камала Харис може отново да се кандидатира Камала Харис може отново да се кандидатира
Чете се за: 00:45 мин.
Канада спира рекламата, ядосала Доналд Тръмп Канада спира рекламата, ядосала Доналд Тръмп
Чете се за: 00:52 мин.
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Чете се за: 02:57 мин.
По света
БСП прие ротационното председателство на парламента БСП прие ротационното председателство на парламента
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Трус от 4 по Рихтер в района на Диарбекир, няма пострадали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ