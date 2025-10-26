Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са търговски споразумения и среща със Си Дзинпин

Американският президент Доналд Тръмп участва в среща на върха на азиатските лидери в Куала Лумпур, Малайзия. Визитата на американския държавен глава е белязана от множество подписани търговски споразумения към този момент. Очаква се Тръмп да проведе най-ключовата среща с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея следващата седмица. Залогът са редкоземните минерали - златото на 21 век.

Още с пристигането си в малайзийската столица Доналд Тръмп показа завидни танцови умения. Куала Лумпур е първата спирка от азиатската обиколка на американския президент в рамките на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия - АСЕАН. Тайланд и Камбоджа подписаха мирно споразумение, което беше договорено през лятото след кървав конфликт. Президентът Тръмп подписа и търговски пакт с Камбоджа, който освобождава стотици категории стоки от взаимно наложените мита, както и рамково споразумение с Тайланд за сътрудничество в сектора на редкоземните елементи. Започнаха и първите двустранни търговски преговори между Вашингтон и Бразилия, след като Тръмп вдигна главоломно митата за южноамериканската страна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "В допълнение към споразумението с Малайзия тази седмица ще подпишем още такива с много други страни, от Камбоджа, през Япония, до Южна Корея. За нас е удоволствие да изковем по-богати партньорства в областта на енергетиката, технологията, изкуствения интелект и редкоземните метали. Съединените щати навлизат в своя Златен век."

Търговските споразумение са основна цел на визитата на Тръмп в Азия - най-големият въпрос остава обаче дали ще успее Вашингтон да постигне такова с Пекин. Си Дзинпин изглежда има преимущество пред американския си колега - Съединените щати имат интерес към по-лесен достъп до редкоземните елементи на комунистическата страна, коментира Би БИ СИ. Пекин извършва 70% от световния добив на такива елементи, които са ключови, защото се използват за производството на полупроводници, оръжия и микрочипове