БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Радослав Арсов: трябваше да си върнем увереността

Български волейбол
Изключително съм доволен, че дадох възможност на момичета от клуба за първи път да усетят обстановката, допълни треньорът на Левски.

Радослав Арсов: трябваше да си върнем увереността
Радослав Арсов смята, че в Левски е трябвало да си върнат увереността след първата победа от началото на сезона в НВЛ за жени. На свой терен „сините“ спечелиха убедително срещу Дея Спорт с 3:0 гейма. Старши треньорът остана доволен от представянето на столичния тим.

Трябваше да си върнем увереността след загубения мач в Пловдив. Това беше от мачовете в графата задължителна победа, защото ще ни вдигне самочувствието, независимо от това, че съперникът не беше на нашето ниво и ще тръгнем по-уверени за мача от европейските турнири, който ще играем в Швейцария. Изключително съм доволен, че дадох възможност на момичета от клуба за първи път да усетят обстановката, духа, този плам, какво е да са на игрището и в женския отбор на Левски“, бяха първите думи на наставника.

Ние работим всяка седмица много здраво, за да се развиват нашите състезателки. Ясно е, че Марица е по-напред от нас и като селекция, и опит, но ние искаме този тим да е нашият барометър. Стремим се към неговото ниво. Пак казвам, за съжаление, другите отбори са малко по-далече от нивото на Левски. Уважавам усилията, които се полагат, но мен ме интересува нашето развитие. Ние сме много млад отбор в сравнение с миналия сезон и търпим развитие, за което работим изключително здраво“, допълни той.

Треньорът сподели, че победата е била очаквана, но вече мисли за първия мач на тима от Купата на CEV.

Следва много тежко пътуване, нямаме време дори да вземем глътка въздух. Утре имаме тренировка, а половината от момичетата мач за старша възраст. Календарът е много сгъстен, във вторник пътуваме за Швейцария и в сряда излизаме да се сбием с отбора на Шезо, който в момента се намира в средата на таблицата. Определено това е по-опитен тим от нас, но отиваме за битка и се надяваме на позитивен резултат“, завърши Арсов.

Повече от интервюто на Радослав Арсов гледайте във видеото!

Левски с първа победа за сезона в НВЛ за жени
Левски с първа победа за сезона в НВЛ за жени
"Сините" не оставиха шанс на Дея Спорт.
Чете се за: 00:55 мин.
