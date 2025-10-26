БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Патриарх Даниил оглави литургията за Димитровден в Кюстендил

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Над 105 000 българи носят името Димитър

Снимка: БТА/24.10.2025
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес православната църква почита паметта на свети великомъченик Димитър Мироточиви.

Патриарх Даниил оглави литургията за празника в кюстендилския храм "Св. Димитър" по повод 160 години от освещаването му. По този повод бе донесена икона на светията с вградена частица от мощите му, които ще останат тук за вечни времена.

Свети Димитър е един от най-почитаните светци в православната църква. Той е бил градоначалник на Солун и ревностен християнин, който проповядвал вярата въпреки гоненията на император Максимилиан през 4 век. Смятан е за покровител на войниците, ковачите и строителите.

У нас десетки храмове са кръстени на него, а над 105 хиляди българи носят името Димитър.

#патриарх Даниил #литургия #димитровден

Последвайте ни

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
2
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
6
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
5
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Общество

На Димитровден небето се отваря
На Димитровден небето се отваря
Бал с кауза - благотворителност за деца и младежи в неравностойно положение Бал с кауза - благотворителност за деца и младежи в неравностойно положение
Чете се за: 01:15 мин.
Възможни са прекъсвания в работата на сайта на НАП в неделя Възможни са прекъсвания в работата на сайта на НАП в неделя
Чете се за: 00:22 мин.
Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна
Чете се за: 01:50 мин.
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в коалицията
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Задържаха двама души за обира в Лувъра Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето? От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?
Чете се за: 09:32 мин.
По света
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна 47-ата среща на АСЕАН
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ