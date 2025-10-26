Патриарх Даниил оглави литургията за Димитровден в Кюстендил

Днес православната църква почита паметта на свети великомъченик Димитър Мироточиви.

Патриарх Даниил оглави литургията за празника в кюстендилския храм "Св. Димитър" по повод 160 години от освещаването му. По този повод бе донесена икона на светията с вградена частица от мощите му, които ще останат тук за вечни времена.

Свети Димитър е един от най-почитаните светци в православната църква. Той е бил градоначалник на Солун и ревностен християнин, който проповядвал вярата въпреки гоненията на император Максимилиан през 4 век. Смятан е за покровител на войниците, ковачите и строителите.

У нас десетки храмове са кръстени на него, а над 105 хиляди българи носят името Димитър.