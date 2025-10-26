Тази вечер е финалът на световния конкурс "Опералия"

Тази вечер в зала "България" е финалът на световния конкурс за млади певци "Опералия". Светът на голямата опера и директорите на всички значими оперни театри в Европа и САЩ са в София за събитието. Конкурсът е основан от знаменития тенор Пласидо Доминго и съпругата му Марта преди повече от 30 години.

Тази година домакин е София. Това става възможно благодарение на оперната прима Соня Йончева, която печели конкурса през 2010 на сцената на миланската Скала, а тази година домакинства събитието у нас заедно със Софийската филхармония, която днес ще партнира на финалистите.

Концертът ще бъде дирижиран от двама диригенти - Пласидо Доминго и Найден Тодоров.