БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
12:20, 26.10.2025
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
11:52, 26.10.2025
Чете се за: 01:07 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 26.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 26.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:21, 26.10.2025
В Бургас търсят най-добрия млад шофьор
12:20, 26.10.2025
Проследете срещата Левски - Дея спорт в неделя по БНТ 3
12:00, 26.10.2025
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в...
12:00, 26.10.2025
НА ЖИВО: Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в...
11:47, 26.10.2025
Задържаха двама души за обира в Лувъра
11:35, 26.10.2025
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
11:30, 26.10.2025
Гледайте Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
2
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
5
Стрелба в Есен
6
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Реклама
Най-четени
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
5
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 25.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 25.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 25.10.2025
Спортни новини 24.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 24.10.2025
Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 24.10.2025
Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 24.10.2025
Спортни новини 23.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 23.10.2025
Реклама
Водещи новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в...
12:00, 26.10.2025
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Задържаха двама души за обира в Лувъра
11:47, 26.10.2025
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
11:35, 26.10.2025
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?
10:23, 26.10.2025
Чете се за: 09:30 мин.
По света
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
08:58, 26.10.2025
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев
08:12, 26.10.2025
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
07:36, 26.10.2025
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна 47-ата среща на АСЕАН
09:23, 26.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ